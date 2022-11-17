假日盜竊猖獗 州府撥款重擊

加州公路巡警局組織性零售犯罪專案組，截獲了一批從全國各地運來的Lululemon被盜產品。（CHP）

假日購物季來臨，有組織的零售盜竊活動猖獗。州長紐森 (Gavin Newsom) 在全州範圍內加強打擊力度，支持加州 公路巡警局 (CHP)組織性零售犯罪專案組 (ORCTF)在全州各地的購物中心增強執法，並與當地執法機構合作遏止犯罪。

州長紐森說，「加州人在這個假日季去商店購物時應該感到安全。我們已經加倍努力打擊犯罪，投入數百萬美元來阻止、逮捕並成功起訴參與有組織的零售盜竊罪犯。今年，隨著公路巡警局區域團隊與當地執法機構合作，幫助逮捕和追回被盜商品，並在加州的購物中心加強巡邏。

數名罪犯進入一間高檔商品店抓取展台上的樣品名牌包。（本報資料照）

州長簽署一項法案，擴展和強化CHP組織性零售犯罪專案組 (ORCTF)。自專案組成立以來，公路巡警局參與了1296項案件調查，逮捕了645名嫌疑人，並且追回了價值約2600萬美元的被盜零售商品，共計27萬1697件。

公路巡警局局長Amanda Ray說，該局致力於確保每個人在這個假日購物季的安全。通過該局組織性零售犯罪專案組和公共安全合作夥伴的共同努力，正打擊有組織零售犯罪並阻止有組織的盜竊團伙。

所謂「有組織的零售盜竊」（Organized Retail Theft）是一種集團化作案方式，通常有幾個或十多個嫌犯進行分工合作的盜竊活動。他們通常一湧而入，四下分散撈取櫃台貨架的商品，又迅即集體逃逸，店員和保安一時反應不及又阻擋不了。

多名嫌犯湧入北好萊塢Nordstrom百貨店抱著商品排隊逃逸。（本報資料照）

州長紐森簽署的法案延長組織性零售犯罪專案組的日落條款，在2025財政年度結束之前，每年投資600 萬專項經費，並持續提供資源，每年提供總計1500萬美元資金，以擴大和永久化該專案組。在未來三年內還向當地執法部門撥款2億5500萬美元，以打擊零售盜竊行為。以及在未來三年內提供3000萬美元支持地方檢察官 ，有效起訴盜竊類犯罪案件。

此外，撥款在州檢察長辦公室設立一個新部門，配備專職調查員和檢察官，負責起訴組織性的盜竊犯罪團伙。

除了調查零售盜竊的執法部門外，紐森今年還簽署另一法案，阻斷嫌犯在線上銷售被盜商品。該法案要求第三方大宗商品銷售商提供額外信息以保護消費者，包括要求在線市場遵守特定的記錄保存和安全程序。同時另一相關法案，要求州檢察長辦公室在其網站上建立一個專區，供公眾舉報在線市場上發現的可疑贓物。這兩項法案都將2023年1月1日生效。