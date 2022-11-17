感恩聖誕精品上架 送禮不愁

Uber空氣炸鍋無味且容量大。（品牌提供）

又到感恩節準備採買禮物的時候，在此介紹護膚、養生、保健、居家等多樣化的禮物推薦，不僅犒勞一年辛苦的自己，也能和親朋分享好物。

現代女性在護膚美容投入巨大，La Prairie Skin Caviarharmony L'Extrait（萊珀妮魚子美顏緊緻塑顏精萃）是其新推出緊緻塑顏，綻放青春和諧之美的新品，最適合送給自己和好友。其主要功效是提拉肌膚，讓肌膚變得更緊實。品牌科學家與瑞士生物實驗室合作，識別並深層瞭解皮膚韌帶的成分，新創造專有混合魚子成分，不但能增強膚細胞的活躍性，還能顯著加強肌膚組織，使肌膚結構更密實。其採用微流體技術分化油性、水性的有效成分，以發揮Caviar Infinite的最高重塑肌膚功效。使用時，Caviar Infinite子粒融化在周圍的凝膠中，再提升質感（轉換成超輕盈萃取物）注入皮膚，皮膚容易吸收，立即感到緊實。使用後，感覺肌膚像綢緞般光滑。

冬季沒有什麼比一個厚實暖和的被子更貼心的禮物了，Eli & Elm Weighted Comforter是一款有重量感的被子，由數千個微型玻璃珠的完美分布，營造一種舒適擁抱的感覺。面料由100%純棉面料製成，密度是300織。擁有 Twin/Twin XL、Full/Queen 和 King/Cal King多種尺寸選擇，冬天將其蓋在身上，幫助你更快入睡並延長睡眠時間。很適合在感恩節送給親友，讓其一夜好眠。

亞洲女性注重養顏，來自新加坡 的NestBloom燕花盞兼具顏值和內涵，百分百天然燕窩搭配手工製作，堪稱華人社區節日禮物饋贈佳品。玫瑰、抹茶、香草、杏仁、釜山人參等多種口味，改變燕窩單一的口感，最妙的是不同口味搭配不同花朵外型，造型精緻養眼，需要48小時以上才能創建一個燕窩花。每片花瓣都精雕細琢，每次綻放都是一幅藝術品。NestBloom燕花採取獨立包裝，每天只需開水沖泡五分鐘即可食用，還原所有天然營養，隨時隨地享用，省去熬製的煩惱。

現代人長期伏案工作，導致脖頸和背部酸痛，在醫療保健領域工作20多年的Barb Richmond設計和製造CranioCradle背部和頸部，可在幾分鐘內緩解一天的疼痛和，放鬆肌肉 、緩解疼痛、頭痛等，同時提供深度放鬆。其材質輕盈堅固，方便隨身攜帶。

在這個充滿不確定性的時代，家裡要隨時準備輕便易攜帶的救援包。MyMedic MyFAK First Aid Kit有100多種急救品，使用堅固耐用的材質，輕巧便攜。裡面有多種急救和創傷用品，包括出血、燒傷、補水、藥物、扭傷和骨折等用品，包裝使用防鉤拉鍊，布局緊湊且套件體積小、防水且重量輕。將這款救援包放在汽車 、房車、背包或家庭中，讓你的一天充滿安全感。