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爭取公平薪資 華生助教參與加大罷工

記者劉子為／洛杉磯報導
洛加大學生們進行罷工遊行。（受訪者提供）
洛加大學生們進行罷工遊行。（受訪者提供）

14日早8點，往常還在睡夢中的小石（化名），已經站在了洛杉磯加州大學（UCLA）的廣場上，加入學生工作者們的罷工遊行。這是小石第一次參加「罷工」，儘管父母勸說她不要湊熱鬧，儘管她內心深處還擔憂因此丟掉工作或遭到報復。

這場由加州大學系統內學生工作者們發起的罷工，共計4萬8000多人參與，可能是美國學術界有史以來最大的一次罷工。罷工人員包括助教、博士生、博士後學者、實驗室工作人員等。

來自北京的小石是洛加大研究生，目前在幫一名社會科學的教授做研究助理。身邊的同齡人很多都已經濟獨立，而她卻還需要向父母要「生活費」，這讓她常質疑自己為什麼要學人文。

和小石一樣，這些學生工作者們參與罷工的原因都很無奈，雖然他們一直以來耗費大量時間和精力為學校貢獻優質研究，為教授分擔教學壓力，但所獲薪資卻僅為最低水平。他們卻同時須負擔高額住房和交通費用，生活變得十分拮据和困難。

根據調查，加州大學系統裡許多學生工作者年收入低於2萬4000美元，甚至有學生表示要靠捐血漿維持生計。據悉，基於柏克萊加大附近現在駭人的房租（2室2浴月租5600美元），如今柏克萊加大的學生中出現了百分之十的「流浪漢」，他們住在麵包車或帳篷裡，甚至住在街上，洗澡去學校健身房。

小石表示，學生工作者所做的工作並非低門檻，卻拿著最低薪資，也缺乏保障。大家的訴求其實很簡單：要可負擔的住房、國際學生希望能降低學費、成家的人要育兒補貼和家屬保險等，不過是希望被公平對待而已。

小石在參加罷工遊行前確實有所猶豫，成長在「槍打出頭鳥」環境中的她，曾經覺得「罷工」、「遊行」是很叛逆的事。但在認真閱讀過工會的文件後，她覺得需要為自己發聲，為所有和她一樣遭遇不公的學生工作者發聲。

來自深圳的小沈也是罷工遊行中的一員，小沈是洛杉磯加大電影學院的一名學生助教。她說到，「加州物價、租金高漲，研究生僅憑工資難以承擔基本生活開支。她讀到報導，竟有學生不得不每週捐血以獲得一點額外補貼，感到非常震驚。加州大學體系非常官僚，管理者拿著令人咋舌的年薪，卻置學生雇員的合理訴求於不顧，毫無擔當。從未對上位者有過期待，權利從來要靠自己爭。」

此次學生罷工確實給加州大學系統的教學和校園生活造成重大影響，很多學生反饋，雖然課還在進行，但助教討論紛紛被取消，自己的作業也突然沒人批改。學生工作者們希望這影響能讓學校看到他們的重要性，並給予他們該得的尊重和待遇。

小石在社媒平臺分享自己參與罷工的心情。（受訪者提供）
小石在社媒平臺分享自己參與罷工的心情。（受訪者提供）

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