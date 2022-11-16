節日疫情反彈 洛縣4天增4500例 醫師籲打加強劑

聖蓋博谷地區華人踴躍接種新冠疫苗。（記者丁曙╱攝影）

節日季來臨，各種聚會應酬增多，新冠肺炎（COVID-19）伺機反彈。洛杉磯縣過去四天記錄了4500 例新冠（COVID）新病例。華人 醫生呼籲民眾，接種加强劑（Vaccine booster），在這個節日季送給自己一份健康好禮。因為病毒還在這裏，並且繼續影響著民眾的生活。

據洛縣公共衛生局發布的疫情簡報，11日（上週五）記錄了1617例新病例，12日1188例，13日938例，14日822 例，合計4565例。戴維斯加大醫學院（UC Davis Health）華人醫師范大立（Dali Fan，M.D.）呼籲民眾，冬天已經來臨，天氣轉冷。現在為自己和家人接種疫苗 和加强劑預防COVID-19比以往更重要。隨著年齡增長，因COVID-19而嚴重致病的風險也會增加，所以接種升級版疫苗加强劑對年滿65歲者是至關重要。

范醫師指出，感染COVID-19，在年長成人群中造成的住院率及死亡率最高，而接種COVID-19加强劑可以幫助降低感染及嚴重致病的風險。50至64歲之間的中老年人，因感染COVID-19而死亡的可能性，要比18至29歲之間的青年人高25倍。而65至74歲之間的老年人因COVID-19而死亡的可能性則顯著上升，比較年輕人要高60倍。然而，年長者及時接種加强劑後，就可以最有效地預防嚴重病症。接種疫苗和加强劑可以幫助維持應對嚴重病症的抵抗力，並降低住院及死亡風險，同時，也可以減輕醫療中心的運轉壓力。

他表示，作為醫生關心民眾的健康，接種疫苗和加强劑可以保護自己和家人。在這個節日季參加任何聚會之前，如果感覺到生病了，務必去做檢測 ，最大程度降低和避免傳播風險。落實幾個要點，可以有效確保自己和家人的安全。

范醫師指出，親友相聚是重要的節日傳統，但强烈建議採取適當措施保障每個人的安全。例如，在聚會前，鼓勵自己、家人及朋友，接種疫苗及升級版加强劑；在聚會前後去做COVID檢測；如果感到生病了就待在家中。聚會主人可以準備一包口罩放在門口，鼓勵賓客們佩戴。