福爾摩沙小分隊 聖塔蒙尼卡舞出「T-POP」台灣曲

福爾摩沙小分隊在聖塔蒙尼卡第三大道舉辦「舞力全開、舞出台灣 T-POP in Public」的跳舞活動。（福爾摩沙小分隊提供）

福爾摩沙小分隊11月12日（周六）早上11時至下午1時，在著名的聖塔蒙尼卡第三大道上，舉辦了「舞力全開、舞出台灣 T-POP in Public」的跳舞活動，表演了七首來自台灣的流行音樂舞蹈：LOCAL(玖壹壹)、射手(MP魔幻力量)、妙妙妙(徐懷鈺)、離開地球表面(五月天)、健康歌(范曉萱)、Mojito(周杰倫 )和Bad Boy(張惠妹)，當天共有20位台美青年到場共襄盛舉，一起宣傳以及支持來自台灣的音樂文化。

福爾摩沙小分隊團長高欣怡表示，此次活動意義非凡也很令人感動，從創團到現在約有半年時間，短短時間內許多團員從一開始害怕跳舞，到現在能夠勇敢表演以及展現自己。而能在主流的觀光 景點宣傳台灣，以及表演來自台灣的音樂也是創舉。活動現場有許多不同族裔的觀眾，停下腳步觀賞演出。雖然聽不懂中文歌詞，但仍表示很喜歡來自台灣的流行音樂。

該活動由洛杉磯 台美商會青商部、台灣青年美國職涯發展協會、台美菁英協會洛杉磯分會協辦。贊助單位包括世台聯合基金會、大洛杉磯台灣會館、台美人獎學金基金會、敬業會計師事務所。