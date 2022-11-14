我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

文苑獎得獎人分享文學創作：真與不真之間的平衡

記者趙健／洛杉磯報導
講座由北美南加州華人寫作協會會長王美(下排中)主持，獲獎作家們分享了各自的寫作心得。 （會議截圖）
講座由北美南加州華人寫作協會會長王美(下排中)主持，獲獎作家們分享了各自的寫作心得。 （會議截圖）

北美南加州華人寫作協會今年主辦的《2022年文苑文學獎》徵文比賽，受到全球愛好中文寫作人士的矚目，並深獲好評。主辦方11月5日在線上舉辦「分享那一片寫作的風景」雲端講座，獲獎作家們分享了他們的寫作心得和文學創作的經驗。

會上，小說組冠軍武林驛以文學創作中「真與不真之間的平衡」的概念為核心，分享了對短篇小說寫作的經驗。武林驛提到，此次獲獎的《蘑菇人》是一篇關於戰爭的小說，這是他幾年前就想寫的題材。雖然他沒經歷過戰爭，但他找到一份戰爭中保存下來的美國士官日記，以及這位士官給新婚妻子書寫的家信，從中提取了戰爭的真實畫面。也正是結合了士官日記中戰爭內容的「務實」，和文學寫作藝術的「務虛」，讓作品中的每一個細節經得起考量。武林驛說，文學內容就是「物質」，但需要加工昇華成「能量」，進入讀者內心。這個轉化過程，其實就是「真」和「不真」關係的辯證處理的過程。

小說組第三名《舞衣》的作者蕭景紋，平時主要工作是兒童腎臟科醫師。她表示創作靈感最好的養份源自生活，平時她會在工作中尋找創作動機，所有生活中的體驗和感受都可以是靈感養份的土壤。她還提到，當今時代社交媒體和網路，對寫作「田野調查」方面起到不可小視的作用，並推薦了一些寫作和創作上的實用軟件，比如OneNote、Final Draft、Google Lens等。

小說組佳作《獵鷹的女兒》的作者周遠馨，是美國蒙大拿大學人類學碩士。在企業商界跌打滾爬20年後，回歸小說創作及古文化探索，為寫歷史小說帶兩隻皮箱度過三年，足跡天涯，獨居海邊，深住沙漠。在寫作分享中，她重點提到了純文學和大眾文學的區別，並分享了她多年以來的寫作道路，回顧了文字之美求索之路上的歷程。她表示，一直以來她都認為大量地發掘和閱讀優質的中文文學作品書籍，是進行中文寫作的基石。從寫作本身來說，除了提高自己的審美、文字能力和技巧，還要有多視角的意識，跳出作者角度來體會自己的作品，也需要嘗試從讀者的視角來觀察自己的作品。

散文組第一名《塔裡的男人》作者宋久瑩，從事電腦軟體項目開發管理。除寫作外，她對鋼琴、油畫也頗有研究，曾舉辦過多次聯展與個人油畫展。她在講座中分享道，寫作對於她來說，有著神妙力量；可以療癒悲傷，解開心結，替她收集情感和觸動，更能理清思緒，留住美好的時光和記憶。她平日裡的其他的愛好，比如鋼琴和繪畫，也都能夠給寫作帶來幫助。

小說 加州 雲端

上一則

僑福地產線上講座…資產投資 宜生前信託、遺囑認證

下一則

研究：土地濫用 為洛杉磯帶來洪災 低收入社區居民影響最嚴重

延伸閱讀

海外華文著述獎 周遠馨小說奪冠

海外華文著述獎 周遠馨小說奪冠
華人作家得獎人心得：文學創作是真與不真之間的平衡

華人作家得獎人心得：文學創作是真與不真之間的平衡
在寂寞的創作路上 郭強生以寫作成全自己

在寂寞的創作路上 郭強生以寫作成全自己
新律鋼琴專家 80大壽歡喜送

新律鋼琴專家 80大壽歡喜送
香港中小學生寫作比賽 違國安法須負刑責

香港中小學生寫作比賽 違國安法須負刑責
爍爍其華，絢麗文章

爍爍其華，絢麗文章

熱門新聞

台爆乳網美穿著暴露拍照。（謝侑芯IG）

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

2022-11-06 21:34
年近七旬的中餐館老闆陳漢成，選擇在11月10日退休，告別他經營27年的港式西餐廳ABC Cafe。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

2022-11-10 21:47
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
華人代購搶到的海藍之謎折扣面霜。（社群媒體視頻截圖）

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

2022-11-10 14:00
一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

2022-11-13 20:19
南加州橙縣有很多亞裔比基尼咖啡店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／體驗亞裔比基尼咖啡店 除了喝咖啡還能...

2022-11-08 22:17

超人氣

更多 >
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝
買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助