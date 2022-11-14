聖伯納汀諾縣脫離加州? 公投案過關只具象徵意義

聖伯納汀諾縣選民支持該縣脫離加州。(聖伯納汀諾縣網頁)

內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣在選民投票 中，通過多項提案，絕大多數與提高大麻 經營稅率及商業零售稅有關。其中選民是否支持聖伯納汀諾縣開始脫離加州 的提案EE（Measure EE ）勉強獲得通過，贊成與反對票數差距較小，贊成是超過51%，反對有大約48.7%。但普遍認為，這項提案通過只是具有象徵性意義。

河濱縣城市共有兩項稅賦提案在本次選舉投票中通過，即科洛那市（Corona）的Measure G（提案G ），以及海梅特市（Hemet）提案H 。提案G是關於提高合法大麻商店繳稅率至最高9%，提案H則是維持城市零售店銷售稅，所得用於維護社區治安。

科洛那市提案G，規定市區合法大麻店面及外賣零售稅率至9%，將生產、發貨經營的稅率至7%，實驗室收入稅率至3%。同時對於新獲批經營資格大麻業，要繳納高達15%的所得稅。科洛那市目前對大麻種植依然禁止，但未來可能會放開。獲得通過的提案G，每年可以為該市增加500萬元收入，用於強化完善城市服務，比如增加警力、防火、修繕街路、維護保養市區公園等。

海梅特市提案H獲得選民通過，將繼續維持市區零售業1%的銷售稅，每年可為城市帶來1500萬元收入。實際上提案H並非加稅，而是延續先前通過的提案U，這項提案於2016年11月獲選民通過，由於即將到期，由選民投票維持至2027年。提案所帶來的資金，主要用於警局和消防局。據資料顯示，自從提案U通過後，海梅特市至少增加了60餘名警力，包括正式警員和義警。

聖伯納汀諾縣各城市通過的主要提案包括，科爾登市（Colton ) 提案S，蒙特克萊市（Montclair）提案II和R，雷德蘭市（Redlands）提案J，厄普蘭市（Upland ）提案L，大坪市（Big Terrace）提案M，以及安大略市（Ontario）提案Q。

值得關注的是蒙特克萊市關於大麻的兩個提案都由選民通過，其中提案II關於市區經營大麻店合法化，提案R目的是將獲許可大麻商業經營稅率至7%，包括零售、外賣、實驗室、製造和種植等業務。兩項提案通過，可為城市每年增加收入增加350萬元，用於警局、消防局、基礎設施維護、街路修繕等公共設施方面。

雷德蘭市通過提案J，旨在限制當地倉儲物流設施進一步擴展，該提案是提高現有商業執照稅，每年可增加收入53萬元。大坪市通過的酒店稅提案M，每年為該市增加最高25萬元收入，用於城市服務。其它城市提案也主要與提高銷售稅與合法大麻經營稅有關。此外，還有通過的提案內容，包括延長縣政委員任期限制、雷德蘭市補充完善城市總方案部分內容等。