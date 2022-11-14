通膨低薪 加大學生雇員近5萬人今罷工

加大近5萬人14日開始罷工。 （圖片來源：UAW Twitter）

約4萬8000名加州大學 10個校區的學生雇員將在14日上午8時展開罷工 行動，在期中考將屆之際，迫使加大停課，以正面回應他們對薪資與福利的訴求。

美國汽車航空及農業機械聯合勞工國際聯合工會（United Auto Workers）的四個談判小組分別代表加大的教學助理、後博士研究員、學術與研究生研究員，導師與輔導員等，共計4萬8000人將投入這場罷工。工會主張，他們的成員負責備課、批改，更負責讓加大聲名不墜的各項先進研究，因此他們才是加大優良形象的幕後英雄。

加大校方雖然認同他們的貢獻，也已經對某些訴求作出正面回應。不過工會代表指出，加大的加薪幅度遠遠趕不上物價飛漲的態勢，而且交通費用的補貼也不夠，因此他們仍將繼續行動，就算加大堅持校區仍會對外開放，研究與教學仍將繼續。雙方分歧最大的議題有二：

・房租：儘管校方表示，校園附近的房價已經比外面市場價格低20%到25%。工會的調查顯示，40%的研究生雇員房租負擔超過薪水的半數，92%的人負擔超過30%。因此工會要求將2萬4000元的年薪提高到5萬4000元，但是加大只願意第一年加薪7%，其後每年增加3%，而且強調校區宿舍的租金比外頭市價低了20%至25%。

但是在加州都會區房租原本就高的狀況下，洛杉磯加大 （UCLA）宿舍雖然每月只要1600元，但對月薪只有2000的學生雇員來說還是高得離譜。因此有的學生選擇在校區附近和人合租，三人分擔1200元的房租；有些則住到內陸帝國，雖然房租只要600元，但是每天得花兩小時來回爾灣加大（UC Irvine），每月光油錢就要200元。

因此交通補貼也是個議題，因為蝸居在校區附近的人還能用自行車通行，但是住到郊區的就非得開車不可。許多人因此放棄學業，全都因為薪資付不起學費。

・育兒：學生雇員的另一個訴求是，加大必須增加對育兒費用的補貼，以及提供更多校區內托育能量，並降低其費用。戴維斯加大（UC Davis）的博士生就說，她雖然月薪可以拿到3000元，但是校內托育就要2000元，超出她的負擔。

加大目前的回應是，考慮提供合格的博士後研究員與研究生每月2500元的育兒補貼，以後每學年增加750元，並對願意在夏季班工作的人加薪3300元至4050元。另外也會增加產假與家事假。