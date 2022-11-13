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感恩節近疫情恐升 籲戴口罩接種疫苗

編譯組╱綜合報導
洛縣新冠肺炎住院病例增加。（ABC 7）
洛縣新冠肺炎住院病例增加。（ABC 7）

洛杉磯時報報導，隨著新型Omicron子變體傳播，洛縣新冠肺炎病例與住院人數開始增加。感恩節將至，官員敦促民眾戴口罩、施打最新的新冠肺炎加強劑和流感疫苗

至今為止，洛縣僅12%的五歲以上居民施打最新版本的加強劑，全州施打率約13.3%。洛縣衛生局長費若（Barbara Ferrer）說，滯後的施打率令人憂心，可能導致冬季病例激增。施打加強劑很重要，因感染新冠肺炎或施打疫苗的免疫力，會隨時間減弱。

長期以來，官員們不斷警告，新冠肺炎疫情會在今秋和冬季捲土重來，一些跡象表明確有增加。全州範圍內，截至8日為止的一周，病例較前一周增加10%，每10萬居民增加59例。50至99例被認為是可觀的，超過100例則被認為高感染率。

截至10日，新冠肺炎住院患者比前一周增加8%，達1871人。

洛縣地區在10日結束的一周內，平均每天有1302病例，比前一周增加24%，每10萬居民每周有90起病例。

費若說，自11月1日以來，病例確實緩慢增加，若病例再次上升至每10萬居民有100例或以上，洛縣將再次強制室內戴口罩。

洛縣 新冠肺炎 流感疫苗

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