李興華珠寶展 Mattia Cielo設計很獨特
李興華翡翠金城聖蓋博店，11月11日（周五）推出Mattia Cielo特別珠寶展，邀請VIP貴賓參加限量版、經典版系列的珠寶展覽，現場感受義大利濃厚的珠寶文化。
當天的展廳中，Mattia Cielo珠寶專櫃處在最醒目的位置，這些設計特別的珠寶充滿動感，吸引不少顧客觀看、試戴。
主辦方介紹說，Mattia Cielo以自己的名字創立奢華珠寶品牌，這個品牌憑著現代化的工業設計及對人體工學的研究，將先進的科技和傳統珠寶工藝結合在一起，並應用於珠寶創作中。充滿無限動感的珠寶，能隨著身體律動，完美展現無窮的創造力，同時亦從柔軟度、玩味和耐用性等多方面，讓配戴者對現代奢華品產生新的認知和享受。
Mattia Cielo北美品牌主管Danilo Stocco出現在當天的展覽現場，他表示，這個品牌的珠寶專門為當今女性設計。 Mattia Cielo創立品牌時，認為傳統珠寶停留在維多利亞時代，就像當時穿戴衣服一樣複雜，創辦者希望將女性從傳統珠寶的僵硬中解放出來，讓女性佩戴珠寶更加舒適、靈活。 Stocco指出，當天展覽的都是獨一無二的珠寶設計作品。
珠寶店市場專員以楠表示，活動當天特別推出一些稀有款式的珠寶，平日很難看到。她認為Mattia Cielo的珠寶設計非常靈動有曲線美，可以在佩戴過程中，體現其動感設計美。
Mattia Cielo 的珠寶系列，善於將建築美學元素和女性身體律動結合，從一剛一柔兩極中取出獨特的設計平衡，藉佩戴珠寶表達個人的風格、姿態及思想。在最新推出的珠寶作品中，前衛動感的設計理念完美呈現，品牌設計理念的七大元素包括：圓（Circle）、標誌性（Signature ）、靈活性（Flexibility )、輕盈（Lightness )、柔軟（Softness）、律動（Movement ) 和 設計 （Design)。這些頂級珠寶系列，可以讓佩戴者散發耀眼並與眾不同的光芒。
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