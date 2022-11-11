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抗肺癌宣導月 推廣戒菸和養肺

洛杉磯訊
希望之城醫療中心11月抗肺癌宣傳月特別推出三場專題講座。（希望之城提供）
希望之城醫療中心11月抗肺癌宣傳月特別推出三場專題講座。（希望之城提供）

11月是抗肺癌宣導月，肺癌是癌症死亡和可預防死亡的主要原因。在美國，吸煙與大約80%至90%的肺癌死亡有關。有效和及時的戒菸服務可以有助正在接受癌症（和其他）治療的疾病患者改善治療結果。

希望之城醫療中心City of Hope Medical Center的社區科研教育聯盟 (CCARE)、希望之城煙草防控和肺癌篩檢部、 以及洛杉磯縣菸草防控部與希望之城成立的——第三公共衛生服務計畫區 (Service Planning Area 3, SPA3) 戒菸協作學習聯盟，誠邀請各界社區健康領袖、科學研究人員、醫療保健臨床醫護人員和健康服務工作人員、公共衛生政策制定工作者和倡導者，參與免費Zoom線上協作學習月會。

本月主題為 「Making Tobacco Cessation and Lung Health Priorities for All（讓社區民眾注重戒煙和肺部健康照護的重要性）」　，講題內容包括：「戒菸是癌症治療的第四大支柱」、「成人戒菸藥物治療更新」、以及「綜合肺癌篩查和戒菸服務」。日期為11月18日（周五），下午3時至4時30分。活動以英語進行。

每年11月第3個星期四，是美國癌症大美国戒菸日 (Great American Smoke Out)，為降低菸草相關疾病的風險、發病率、死亡率和負擔。角聲醫療中心、希望之城醫療中心城煙草防控和肺癌篩檢部和亞洲吸菸者戒菸熱線合辦年度免費線上戒菸課程支緩小組，活動以國語進行。參加者可獲禮品卡。歡迎有興趣戒菸人士、家屬和照護者參加。報名請致電 (626) 286-8700 分機 3399 社區教育專家王小姐洽。

以上活動由加州公共衛生部 (合同 # CTCP)贊助,有興趣參加者可致電希望之城醫療中心菸草防控和肺癌篩檢部戒菸專員Sophia 楊小姐: (626) 218-9114 或電郵至[email protected]

癌症 篩檢 教育

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