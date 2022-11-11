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「熊貓快餐」程正昌 秉持1理念打造快餐連鎖帝國

記者邵敏／羅斯密報導
創始人程正昌表示，成功最大的原因就是「對客人好，對員工好」。（記者邵敏／攝影）
創始人程正昌表示，成功最大的原因就是「對客人好，對員工好」。（記者邵敏／攝影）

全球最大的中餐連鎖店熊貓快餐（Panda Express），創辦至今已近50年，當年第一家店就位於南加洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）。從最初一家幾乎無人光顧的小店，到如今擁有2500家分店，年營業額達到50億，期間經歷眾多艱辛。創始人程正昌（Andrew Cherng）表示，成功最大的原因就是始終堅持以人為本，「對客人好，對員工好。」

程正昌日前分享企業故事時，表示創業之初非常艱難。上世紀70年代，一家人移民到美國，廚師父親帶著2萬元開始生意，1973年父子在巴沙迪那市開了一家名為「聚豐園」的中餐館，後來逐漸發展成為全世界知名的中餐連鎖店熊貓快餐。

多年前的一個場景程正昌至今仍記憶猶新，他回憶說，餐館雖然開張了，但客人很少，「有一天到了晚上8時都沒有一個客人光顧，母親就在門口撒一把鹽，用來驅逐霉運，後來終於來了一對夫妻顧客，我印象非常深刻，當時我們都很開心。」即便創業充滿艱辛，但程正昌充滿信心，他說：「父親有很好的廚藝，我相信我們肯定會成功。 」和所有的普通人一樣，程正昌表示，最初開店就是想把日子過得好一些。

1973年開店至今，熊貓快餐創立已有49年，從一家幾乎無人光顧的小中餐館，發展到如今擁有2500家分店，分佈在美國、加拿大、墨西哥、日本、南韓、德國等世界各地，其中美國就有2000多家分店，目前日營業額已達到1500萬。

程正昌表示一路走來充滿挑戰，今日取得的成績，在於期間付出諸多努力，「我的起步比較差，最初沒有錢也沒有做生意的經驗，碰到很多釘子。」但他本著如何把事情做得更完善的理念，真誠服務客人，「客人始終是最重要的，我們能為客人做什麼，能不能讓他們成為回頭客，關鍵就在於我們付出多少。」程正昌舉例說，「如果客人光顧時，員工表示就餐時間已結束無法再點餐，對於這樣的服務，我就很生氣，我們是不是可以多做一些，對客人服務更加周到些。只有想得更遠、更有責任心，才能做得完美，取得成功。 」

除了盡心盡力服務客人外，程正昌認為，企業成功的另一個原因就是對員工好，「對客人好，對員工也要好，員工如果賺不到錢，那為什麼還要跟著你幹，我就是盡量把點滴都做得更好。」

人事培訓部主管Rachel白，在熊貓快餐工作已16年，她說公司就是自己的家，老闆就像父母，在員工及家庭成員碰到困難時，總能提供無私幫助。 Rachel回憶有一年母親患病，自己十分焦慮，「程正昌夫妻把我當做家人，幫我們找醫生，讓母親盡快得到治療，我很感動，覺得公司就是一個大家庭。」

對於如何培訓、管理員工，程正昌戲言就像辦學校，「這裡就是熊貓大學，我們培養的員工很有效率，工作十分賣力。」曾有人指出，熊貓快餐翻台速度世界第一，顧客還沒走，員工就已經收拾好桌子。對於這樣的評價，程正昌說：「正是員工這種敬業、負責任的態度才讓公司擁有今天的成績。」

從一家不起眼的小中餐館，發展到現在全世界知名的快餐連鎖帝國，創始人程正昌總結自己的成功經驗，再次強調，「怎麼吸引人才，怎麼吸引顧客，始終是我最主要的考慮。」

熊貓快餐總部的展廳，展示多年來使用過的餐具。（記者邵敏／攝影）
熊貓快餐總部的展廳，展示多年來使用過的餐具。（記者邵敏／攝影）
熊貓快餐創辦至今已近50年，從無人光顧的小店，發展至年營業額50億。（記者邵敏／...
熊貓快餐創辦至今已近50年，從無人光顧的小店，發展至年營業額50億。（記者邵敏／攝影）
熊貓快餐總部位於洛杉磯縣羅斯密市。（記者邵敏／攝影）
熊貓快餐總部位於洛杉磯縣羅斯密市。（記者邵敏／攝影）

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