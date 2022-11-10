我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

東谷市尤煜琳連任 逾73%高得票率

記者啟鉻／河濱報導
東谷華人市議員尤煜琳順利連任。（受訪者提供）
東谷華人市議員尤煜琳順利連任。（受訪者提供）

南加河濱縣東谷市（Eastvale）市議員選舉，現任華裔市議員尤煜琳 (Jocelyn Yow) 屬於第四選區，9日統計結果，她贏得超過73%選票，可確定順利連任。東谷市是內陸最年輕城市，本次選舉曾出現負面現象。

尤煜琳是東谷市歷史上最年輕的市議員，也是首位華裔女市議員。她在本次選舉所在的第四選區，還有另兩位參選人，分別是西裔Raul Gutierrez，與亞裔Anu Saini。截至發稿，尤煜琳獲選票73.5%，她表示已順利連任。尤煜琳2018年首次競選市議員成功，此次是第二任期。她希望在新任期內，繼續推進多個項目，包括市中心項目、市立圖書館及增加市警局，還有年長者及青少年項目等。

值得關注的是，在選舉中尤煜琳的華人支持者，因為在自家院落允許插上尤煜琳的競選牌，支持者住宅遭黑衣人夜晚潑漆事件。由於這位受害者是前華人協會常務理事，引起東谷市華人組織關切。尤煜琳對此事件回應是「尚未確定此潑漆事件與競選有關，且已經報警，警方正在調查中。我呼籲停止毫無根據猜疑，待警方取得調查結果。也希望有任何線索，舉報到河濱縣警局。」

華人 華裔 亞裔

上一則

阿罕布拉學區／張龍正領先 得票率58.69%

下一則

洛縣警長之爭 盧納勝利在望

延伸閱讀

東谷市尤煜琳支持者 住宅遭潑漆

東谷市尤煜琳支持者 住宅遭潑漆
聖瑪利諾 有望新添華裔市議員

聖瑪利諾 有望新添華裔市議員
盜領弱勢福利 南加內陸每月上百起

盜領弱勢福利 南加內陸每月上百起
南加內陸弱勢群體的政府福利被不肖者盜刷 每月上百起

南加內陸弱勢群體的政府福利被不肖者盜刷 每月上百起
東谷華裔媽媽 涉謀殺2歲兒被捕

東谷華裔媽媽 涉謀殺2歲兒被捕
南加華裔媽媽涉嫌謀殺2歲兒子被捕

南加華裔媽媽涉嫌謀殺2歲兒子被捕

熱門新聞

台爆乳網美穿著暴露拍照。（謝侑芯IG）

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

2022-11-06 21:34
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

2022-11-05 19:03
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
星巴克點單有省錢訣竅，可以用一半的價格，享受一樣的味道。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／星巴克點單技巧 竟能便宜一半

2022-11-03 21:25
聖地牙哥華人按摩師被告性侵未成年人，使用下流動作、淫穢語言。圖為示意圖。（取材自Unsplash.com）

被控性侵未成年人 拒絕5萬私了 華人按摩師被捕喊冤

2022-11-07 02:20

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替