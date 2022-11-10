東谷市尤煜琳連任 逾73%高得票率

東谷華人市議員尤煜琳順利連任。（受訪者提供）

南加河濱縣東谷市（Eastvale）市議員選舉，現任華裔 市議員尤煜琳 (Jocelyn Yow) 屬於第四選區，9日統計結果，她贏得超過73%選票，可確定順利連任。東谷市是內陸最年輕城市，本次選舉曾出現負面現象。

尤煜琳是東谷市歷史上最年輕的市議員，也是首位華裔女市議員。她在本次選舉所在的第四選區，還有另兩位參選人，分別是西裔Raul Gutierrez，與亞裔 Anu Saini。截至發稿，尤煜琳獲選票73.5%，她表示已順利連任。尤煜琳2018年首次競選市議員成功，此次是第二任期。她希望在新任期內，繼續推進多個項目，包括市中心項目、市立圖書館及增加市警局，還有年長者及青少年項目等。

值得關注的是，在選舉中尤煜琳的華人 支持者，因為在自家院落允許插上尤煜琳的競選牌，支持者住宅遭黑衣人夜晚潑漆事件。由於這位受害者是前華人協會常務理事，引起東谷市華人組織關切。尤煜琳對此事件回應是「尚未確定此潑漆事件與競選有關，且已經報警，警方正在調查中。我呼籲停止毫無根據猜疑，待警方取得調查結果。也希望有任何線索，舉報到河濱縣警局。」