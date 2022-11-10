進軍國會 秦振國暫落後

共和黨南加團隊8日在拉哈布拉舉行盛大選情之夜集會，加州30區參議員、38區國會議員、以及56區和64區加州眾議員競選人及支持團隊集聚一堂，等候一年辛勤努力的競選成果。（記者楊青/攝影）

共和黨南加團隊8日在拉哈布拉舉行盛大選情之夜集會，加州 30區參議員、38區國會議員、以及56區和64區加州眾議員 競選人及支持團隊集聚一堂，等候一年辛勤努力的競選成果。

加州30區參議員候選人Mitch Clemmons、38區國會議員候選人秦振國（Eric Ching）、加州56區眾議員候選人Jessica Martinez，和64區加州眾議員人候選人Raul Ortiz，及支持團隊參加當晚的大團聚，一起觀看加州和全國的選舉開票。

根據加州州務卿辦公室公佈的數字，秦振國以4萬3884票（46.7%）位居第二，其民主黨 對手、現任國會眾議員桑契斯（Linda Sanchez）得票5萬121張（53.3%）；Mitch Clemmons以5萬231票（43.4%）位居第二，其民主黨對手、現任州參議員亞楚萊塔（Bob Archuleta）得票6萬5452張（56.6%）；Jessica Martinez以2萬6789票（45.9%）位居第二，其民主黨對手、州眾議員Lisa Calderon得票3萬1553張（54.1%）；競選64區州眾議員選區，且無現任者的選情是:Raul Ortiz以2萬2690票（44%）位居第二，其民主黨對手Blanca Pacheco以2萬8827票（56%）的支持率排第一。