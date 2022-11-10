我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

賣出20億勁球頭獎 洛杉磯幸運商家獲百萬獎勵

記者朱敏梓／洛杉磯報導
位於洛杉磯縣艾塔迪那（Altadena）的 Woodbury Road上的Joe's Service Center。（記者朱敏梓／攝影）
位於洛杉磯縣艾塔迪那（Altadena）的 Woodbury Road上的Joe's Service Center。（記者朱敏梓／攝影）

11月8日早上，創下紀錄的20億4000萬元勁球（Powerball）頭獎在加州誕生，彩券於洛杉磯艾塔迪那 (Altadena) 的Joe's Service Center售出，出售這張獲獎彩票的商家也因此獲得100萬元獎勵。

Joe's Service Center位於洛杉磯縣艾塔迪那（Altadena）的 Woodbury Road上，自開出大獎以來，小店內的人流絡繹不絕，業主Joseph Chahayed對此稱，這幾天非常的忙碌，許多人都特意過來購買彩券，分享這份幸運，不止是購買勁球彩券，任何類型的彩券買的人都很多。對於自己拿到了100萬元的獎勵，Chahayed表示自己非常的驚訝，激動，也非常的開心，自己的兒子兩個月後就將迎來寶寶，他們一家將會一起慶祝。

Joe's Service Center店主Joseph Chahayed。（記...
Joe's Service Center店主Joseph Chahayed。（記者朱敏梓／攝影）

Chahayed 自1980年代從敘利亞移民到洛杉磯，那個時候他帶著他的妻子、兩個孩子和大約1萬4000元來到這裡，他說，「我從不領取福利，我從不領取醫療保險，我從不向政府收任何錢。我每天都在努力工作，每周工作七 天。我撫養孩子，大學畢業，買了房子，然後擁有一家商舖，這都是因為我努力工作並成為一個誠實的人。」

為慶祝中獎，店內提供免費咖啡和飲料。（記者朱敏梓／攝影）
為慶祝中獎，店內提供免費咖啡和飲料。（記者朱敏梓／攝影）

正如Chahayed所說，他是一個誠實的人，在獲取了幸運的時刻，他表示自己向洛杉磯聯合學區捐了一筆錢，用來幫助公立學校的孩子們購買電腦等學習設備。此外，Chahayed還說，自己有5個孩子和11個孫子孫女，這些錢將會和家人們一起分享。

對於這位神祕的新晉「億萬富翁」，Chahayed說目前還沒有人過來領獎，不過他很高興看到這個「貧窮」社區的一位居民贏得了大獎。他補充，這是一個非常貧窮的社區，從心底裡他希望有人能從這裡中獎，他還鼓勵其他民眾都來他這裡購買彩票，說不定就會是下一個幸運兒。

為了慶祝本次大獎的誕生，Chahayed稱近日進店的民眾，都可以免費任意選取一款飲料，包括罐裝汽水、咖啡和果汁。

民眾特意來店裡購買彩券。（記者朱敏梓／攝影）
民眾特意來店裡購買彩券。（記者朱敏梓／攝影）

該頭獎是迄今為止贏得的最大彩票頭獎，超過了2016年三位勁球持票人贏得的15.86億元獎金。中獎者如果按照29年（共30期）分批領取，將能拿走總額20.4億美元的獎金，但如果選擇一次性現金支取，則可以拿到9.97億元。

創下紀錄的 20.4 億元勁球（Powerball）頭獎在此誕生。（記者朱敏梓／...
創下紀錄的 20.4 億元勁球（Powerball）頭獎在此誕生。（記者朱敏梓／攝影）

上一次獲得同等數目獎金的業主，還是2016年售出15億美元彩券的零售商Balbir Atwal，他是位於聖伯納汀諾縣奇諾岡市（Chino Hills）7-11超市的業主。

洛杉磯 勁球 醫療保險

上一則

哈岡學區／郭志勝券在握 等待官方確認

下一則

好康報你知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market ）

延伸閱讀

歌手凱蒂佩芮「亮票」 洛杉磯市長投給他引議

歌手凱蒂佩芮「亮票」 洛杉磯市長投給他引議
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬
無人中頭獎 灣區售出1張100萬元中獎彩票

無人中頭獎 灣區售出1張100萬元中獎彩票
勁球得主會是誰？史上最高16億彩金 一次領可拿7.8億

勁球得主會是誰？史上最高16億彩金 一次領可拿7.8億
勁球16億史上最高 獨得一次領可拿7.8億 5州居民跨州買

勁球16億史上最高 獨得一次領可拿7.8億 5州居民跨州買
勁球16億聖人也心動 書局賣彩券華人排長龍

勁球16億聖人也心動 書局賣彩券華人排長龍

熱門新聞

台爆乳網美穿著暴露拍照。（謝侑芯IG）

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

2022-11-06 21:34
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

2022-11-05 19:03
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
星巴克點單有省錢訣竅，可以用一半的價格，享受一樣的味道。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／星巴克點單技巧 竟能便宜一半

2022-11-03 21:25
聖地牙哥華人按摩師被告性侵未成年人，使用下流動作、淫穢語言。圖為示意圖。（取材自Unsplash.com）

被控性侵未成年人 拒絕5萬私了 華人按摩師被捕喊冤

2022-11-07 02:20

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替