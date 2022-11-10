洛市長對決 卡魯索暫領先貝斯3%

洛杉磯市長候選人卡魯索（Rick Caruso）選情之夜似已勝券在握。（Gettyimages）

全美矚目的洛杉磯 市長競選初步開票顯示，億萬富豪卡魯索(Rick Caruso)略微領先國會眾議員凱倫貝斯（Karen Bass）。這是一場罕見的權力和金錢的政治較量，作為關鍵少數的共和黨和無黨派選民將成為決定性因素。

截至9日下午洛杉磯縣選務處公布的最新數據，卡魯索得票25萬2476張，得票率51.25%； 貝斯得票24萬194張，得票率48.75%； 投票 率預期43.83%，目前已統計了不到 50萬張選票，還有不少郵寄選票尚在點算中。

但是，在選舉日的選情之夜派對上，卡魯索對大約1500名支持者說道，「我們還不知道結果，但我很高興地說，我們一開始就很強大，我們現在領先幾千票」。迄今，卡魯索已自掏腰包花費約1億美元的選舉支出，其中砸下數千萬美元廣告費，將他從相對默默無聞的政治素人，推向了登上洛杉磯市長寶座的邊緣。

洛杉磯市長候選人貝斯（Karen Bass）選情之夜信心滿滿，聲稱會贏。（Gettyimages）

不過，貝斯也在她的選舉晚會上對支持者發表講話，帶領民主黨 中堅分子和民選官員高呼「我們會贏，因為我們要建造一個新的洛杉磯！」她還說，「希望共同建立一個為所有人服務的市政廳，不僅是為有權勢者服務的市政廳，也不僅僅是為富人服務的市政廳，而是一個為所有人服務的市政廳，這樣我們才能擁有我知道我們應得的生活質量。」

貝斯此次競選市長，助選陣容超級豪華，不僅獲得總統拜登、前總統歐巴馬背書，現任副總統賀錦麗還親自陪同她去投票中心投票。此外，其他幾乎所有民主黨重量級人物為她助選造勢，洛杉磯縣民主黨主席甚至發表聲明，禁止對手卡魯索使用民主黨的名號。

然而，凡此種種，都未能阻擋卡魯索前進的腳步。在投票日前的最後一個周末，卡魯索還組織巴士競選車隊在洛杉磯各地巡遊，包括進入亞太裔重鎮拜票。陪同卡魯索巡遊的亞太裔領袖，包括洛杉磯中華總商會主席莊佩源(Chester Chong)、韓美商會名譽會長Chang Lee、泰美商會會長Rosalyn Vasquez等人。

期中選舉洛縣和橙縣部分候選人和公投案。（資料：洛縣和橙縣選務局；製表：記者丁曙，9日非正式結果）

此外， 洛杉磯縣警長選舉已幾近分曉，前長堤警長盧納（ROBERT LUNA）以56.78%大勝現任警長維拉紐瓦的43.22%。洛杉磯縣高院法官選舉中，華裔女檢察官張若蕾（Renee Yolande CHANG）以44.59%落後對手十個百分點。另外，競選橙縣高院法官的華裔女檢察官黃瑞雅（Peggy Huang），也以45.07%落後對手約十個百分點。

此外，縣委會可罷免民選縣警長的公投案Measure A，也以68.46%的高支持率獲得通過。另一項公投案向縣屬地大麻企業開徵營業稅，也以58.88%支持獲得通過。