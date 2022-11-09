維拉紐瓦攜妻投票 為連任洛縣警長最後衝刺

維拉紐瓦攜妻子一同投票並接受採訪。（記者劉子為／攝影）

11月8日上午，現任洛杉磯 縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）攜妻子，一同出現在拉哈布拉岡（La Habra Heights）市的公園投票 站，兩人在站內投票。

維拉紐瓦投票後表示，在競選期間看到許多支持他的人，甚至舉著牌子為他加油，這使他很受鼓舞。他認為這代表著人們對公共安全的肯定，而不是政治。

針對其對手盧納（Robert Luna）在競選期間所宣揚的「重建信任和合作」口號，維拉紐瓦回應道，確實需要和縣政委員會等方面加強合作，一起解決洛縣民眾最關心的問題，也就是暴力、遊民、和腐敗問題。但盧納所說的信任是由政府機關主導的，而不是由社區主導的。維拉紐瓦想要的是社區民眾的信任。

洛杉磯時報和柏克萊加州大學 政府研究所（UC Berkeley Institute of Governmental studies）最新民調顯示，40%選民表示支持盧納，32%選民支持維拉紐瓦，盧納暫時領先。

南加大政治未來中心（Center for the Political Future）執行理事阿哈萬（Kamy Akhavan）表示，盧納一直成功將自己塑造成可以和多方都保持好關係的人，這也是為什麼他獲得很多人的支持。

一位在場的選民透露，對他而言，選擇盧納只是「兩害相權取其輕」。