聖瑪利諾 有望新添華裔市議員

市議會有望新添華裔市議員。（記者趙健／攝影）

亞裔 人口高達65%的聖瑪利諾市（San Marino）市議員選舉8日舉行，有望新添華裔 市議員，從而使華人聲音有望被更多更好的傳遞給市政府。

聖瑪利諾市華裔候選人羅經程（Calvin Lo）。（羅經程提供）

第二次參選的候選人羅經程（Calvin Lo）表示，這次選舉已經盡了最大的努力，相比五年前首次競選，這幾年他參與了更多的社區活動以及縣政府的項目，「一步一腳印」地積累了更為深層的經驗，也同時得到亞裔和非亞裔社團信任，收到很多積極反饋。但不到開票那一刻，一切都還是可能存在變數。

聖瑪利諾市華裔候選人周書揚（Tony Chou）。（周書揚提供）

另一位華裔候選人周書揚（Tony Chou）是在該市長大的第二代華人。他說：「無論結果如何，我的感覺都很好。我盡了最大的努力，我也真誠直率地表達了想法，我了解並聽取了城市居民們的意見。 當然，如果我能更早開始準備參加競選，我就會有更多時間結識更多新面孔，不過這些都已經過去，現在我只想向前看。 無論輸贏，這都是一次很好的經歷，我很高興我做了這個嘗試。」

據該市華裔選民分析，由於本次選舉有兩名華裔候選人參加，有可能造成分散票源的結果。華裔選民有時會過於「深思熟慮」，為避免選舉結果分化嚴重，而在投票 時傾向「照顧周全」。

此次聖市選舉共六位候選人競選三個市議員席位。現任輪值市長Susan Jakubowski及兩位市議員Shepherd Romey、Ken Ude的任期將於12月結束。三人當中，除Romey尋求連任外，其中Jakubowski和Ude均已宣布不會尋求連任，因此有兩個開放席位。聖市目前僅有一名亞裔市議員。

另外，在8日投票中，將有一項涉及空屋稅的「議案Z」等待選民投票表決，該法案計畫向那些一年中沒有在其房產居住滿120天的人，課徵每塊地（parcel）1萬元稅費；商業物業若是空置超過245天，也同樣課徵該稅。該議案通過需要三分之二選票。