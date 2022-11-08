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奇諾岡市議員競選 出現最精簡中英文插牌

記者啟鉻／奇諾岡報導
奇諾岡市市議員參選人Diego Fernandez中英文插牌，簡單吸睛。（記者啟鉻／攝影)
奇諾岡市市議員參選人Diego Fernandez中英文插牌，簡單吸睛。（記者啟鉻／攝影)

南加內陸奇諾岡市（Chino Hills）市議員選舉進入最後衝刺時間，隨投票日就在眼前，市議員參選人也各顯其能，盡全力吸引選民關注，盡量多爭取選票。其中在所有參選人中年齡最輕的第四選區參選人、西裔弗南德玆（Diego Fernandez )，希望華人選民投票支持的中英文插牌，可謂最簡潔，也很吸睛。

弗南德玆的插牌只有兩個字：中文字「投票」，英文字「DIEGO」。與其他參選人插牌比較，最簡潔。雖然他也有英文插牌，比較起來還是文字稍多。

本屆市議員選舉，第四選區有兩位市議員參選人，都不是華裔，且實力旗鼓相當，於是弗南德玆希望多爭取華人選民支持，戰勝對手。

據社區多年助選人士說，競選插牌就是用令人印象深刻的字體，顏色，設計方式，吸引選民關注，選民有了深刻印象後，就會有很大機會在投票時投贊成票，類似廣告效果。而弗南德玆用最精簡文字，且顏色安排吸睛，雖然插牌看起來較粗糙，實際上也有設計考量。

第四選區市議員參選人除了弗南德玆，還有約斯資（Brian Johsz ）。弗南德玆現年20歲，目前在聖安東尼山學院擔任學生顧問。他受到年齡最長的參選人廖偉民力挺，藉著廖偉民在奇諾岡的華人影響力，希望多爭取華人支持。他的競爭對手約斯資42歲，在雅典垃圾回收公司就職，是社區活躍人士。

投票 華人 南加

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