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首次購屋有條件免10%首付 房價要低於76.5萬

記者劉子為/洛杉磯報導
滿足條件的首次購房申請者可獲得10%的免除首付援助。（圖源Pexels）
滿足條件的首次購房申請者可獲得10%的免除首付援助。（圖源Pexels）

加州的首次購房者有福利了，加州住房金融局 (CalHFA)推出首次購房者貸款計劃，滿足條件的申請者可獲得10%的免除首付援助（DPA）。

會計師楊光明5日在由粵港澳大灣區企業家總商會主辦的講座上，介紹分析首次購房者補助計劃。指出在加州，通常家庭年收入要12萬以上才能買房，這讓很多想購房者猶豫。而CalHFA推出的補助計劃，能大大減輕很多首次購房者的負擔。

如果對該補助感興趣，楊光明建議先搜索想購房的城市，每個城市的補助計劃會不一樣。找到具體的補助計劃後，申請者需查看是否符合各項條件：過去三年內沒有購房記錄，信用評分在680以上，債務和收入比（DTI）不超過45%，收入不能超過限制，是美國公民或擁有綠卡，還需完成相關課程等。

其次，補助對申請者所購買的房屋也有要求：需要位於加州境內，售價要低於76萬5000元，用於自住且是購買者的主要住所，需住滿五年後才可以免除10%的首付貸款。

楊光明指出，家庭收入在7萬8000元以下較容易拿到貸款，貸款金額在75萬以內，所產生的利息可以百分百抵稅。因為銀行對於貸款也有門檻，通常需要DTI低於36%。所以如果想成功申請補助，建議開源節流，降低債務和收入比。

更多相關信息和申請可以參考官網：https://www.calhfa.ca.gov/homebuyer/programs/forgivable.htm。

楊光明會計師（左）和前蒙特利公園市市長林達堅（右）。（記者劉子為/攝影）
楊光明會計師（左）和前蒙特利公園市市長林達堅（右）。（記者劉子為/攝影）

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