打疫苗、義診、送禮包 階進慈善基金會歲末活動

接種者均獲得一份禮包，內有食品水果、衣褲、口罩、兒童書包等。（記者邵敏／攝影）

階進慈善基金會（Wealth by Health Foundation）和羅斯密法印寺（ Dharma Seal Temple），11月6日（周日）聯合舉辦疫苗 接種活動，為民眾免費接種流感 、新冠疫苗，到場接種者均獲得精美禮物；在11月底之前尚有義診和禮包發放活動。

來自蒙特利公園市（Monterey Park）80多歲的林太太，夫妻倆在女兒的陪同下特意趕來接種疫苗，老太太表示，「我今天準備一起接種流感和新冠疫苗，新冠疫苗已是第四針加強針。」

鮑爾溫公園市（Baldwin Park）的陳女士，當天接種第五針新冠疫苗加強針，她感覺來這裡接種十分便利，「我之前接種疫苗都預約到一些指定地點，有時很遠，不大方便。」陳女士提到弟弟一家不久前全家感染病毒，但因接種過疫苗，症狀並不嚴重，「我們年紀比較大，打了加強針放心些。」

階進慈善基金會首席執行長葉品毅（Kevin Ip）表示，該基金會一周一次舉辦免費疫苗接種活動，每次至少200多人前來接種，「我認為現在接種疫苗還是非常必要。」當天的接種者均獲得一份禮包，內有食品水果、衣褲、口罩、兒童書包等。

葉品毅表示，接下來兩個月，基金會還將陸續推出服務民眾的系列活動。11月20日在羅斯密社區中心舉辦免費義診及疫苗接種活動，義診項目有西醫，包括內科、心臟科、泌尿科、腫瘤科，專科醫師需提前預約，牙科包括洗牙、補牙、拔牙，眼科包括視力檢查、配眼鏡等，中醫則包括針灸、推拿、拔罐等。

11月27日，基金會將在法印寺舉辦一年一度的感恩節大禮包發放活動，給需要幫助的社區長者與弱勢家庭發送生活物資，大禮包共1000份，先到先得，包括各種豐富的食物；12月10日至21日，基金會舉辦印度尼西亞醫療團義診活動，與當地同行合作，為雅加達（Jakarta）郊區和三寶壟（ Semarang）的患者提供服務，這些患者在獲得醫療保健方面面臨嚴峻挑戰。目前基金會正在招募各專科醫生，包括牙醫、驗光師、眼科醫生、針灸師、藥劑師、護士等。