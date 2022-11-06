明年…紅藍卡保費降低 白卡申請標準放寬

2023紅藍卡費用調整。（會議截圖）

由世界日報主辦的「2023紅藍卡線上講座」11月5日在線上舉行，南加保險專業人士分享明年聯邦醫療保險 相關資訊及健保 計畫福利 的最新訊息，2023紅藍卡費用降低及白卡申請標準放寬。

關於紅藍卡聯邦醫療保險2023年最新變化，「佳信健保」的Albert徐指出，從明年開始，由於加州政府放寬了白卡申請條件，預估將有30至50萬人重新符合白卡的申請條件。新規定中，將個人資產的上限，從不超過2000美元調整為不超過13萬美元。即去掉自住屋和每人一輛車不算，現金、股票、投資房及其他任何形式的資產加起來，個人資產的上限不超過13萬元，夫妻兩人不超過19萬5000元，每增加一名家庭成員就額外增加6萬5000元的上限（僅適用於Non-MAGI計劃）。經過本次調幅，讓很多原本不符合資格的加州居民也能獲得白卡醫療福利。

2023年白卡申請的收入標準放寬 。（會議截圖）

「佳信健保」的Toyo程表示，聯邦醫療保險分為A和B兩個部分——A部分指住院時需要自付的費用，B部分則是門診相關的福利。很多人不了解的是，在只有聯邦醫療保險的情況下，規定的自付門檻內的費用部分都是需要持卡人自己負擔的，只有超過自付門檻的部分，持卡人才能享受80%的報銷福利，剩下20%的醫療費用也還是需要自己負擔。而額外的商業醫療保險方案不僅提供附加的牙科、健身房等福利之外，最主要的作用，是支付持卡人自己承擔的20%的那部分醫療費用。當然，這需要專業健保規劃師的協助，根據個人的財務及健康狀況搭配其它福利組合，確保龐大的醫療開銷不成為退休生活的隱憂。

Albert徐也補充道，在考慮適合自己的方案時，不要預期太高，不可能一次性享受所有的好處，應根據自己的需求選擇最適合方案，投保人還可以每年根據自己的需求調整方案。

邱文齡提醒年長者盡早尋求專科治療。（會議截圖）

「長青保險」資深經紀人邱文齡（Wenling Antoine）還提到，在保費方面，明年聯邦醫療保險B部分保費將從170.10元降至164.9美元。另外，她還提醒年長者在就醫需求時，應認真關注自己的症狀和身體情況，減少不必要的盲目諮詢過程，從而能夠盡早讓醫生明確狀況，之後進行專科就醫，這樣保險公司才能及時幫投保人聯繫專科醫生，有經驗的專科醫生會很快根據病情判斷病因，為患者提供有效的治療。