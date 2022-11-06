核桃市溪邊公園噴水游樂場動工 預計明年聖誕完成

投資270萬的核桃市溪邊公園（Creekside Park）噴水遊樂場(Diversity Plaza)3日動工，整個工程將包括一個大型地面噴水池、一處休息涼亭及一處更衣室以及特殊設計的多元裝飾牆。（記者楊青/攝影）

投資270萬的核桃 市溪邊公園（Creekside Park）噴水遊樂場Diversity Plaza，3日動工，整個工程將包括一個大型地面噴水池、一處休息涼亭及一處更衣室，以及特殊設計的多元裝飾牆，預計工時一年，2023年聖誕節之前竣工，開放民眾休閒娛樂。

核桃市長伍立倫、副市長Nancy Tragarz，及市議員Bob Pacheco、Linda Freedman，核桃谷聯合學區教委會主席佟儀及其多位教委，核桃華人 協會會長楊達賢，以及核桃市工務局、公園娛樂部門工作人員，參加當天的動工典禮。轄區包括核桃市40選區聯邦眾議員金映玉、加州參議員紐曼、洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲辦公室代表，都到場祝賀，賓主共同為工程奠基加上了第一鏟泥土。

伍立倫表示，溪邊公園噴水遊樂場工程全稱為「多元廣場（Diversity Plaza）」，顧名思義就是希望以噴水廣場的方式和多元化融合公園的方式，告訴所有來自不同地區、不同背景和文化及信仰的居民，核桃市是一個多元民族和睦相處社區融合的城市。公園總投資270萬元，其中123萬元來自洛杉磯縣。伍立倫代表核桃市感謝洛縣縣政委員蘇麗絲的大力支持，他希望公園完工之後，可以提供更多的服務給市民以及周遭居民和朋友，尤其是疫情之後大家更需要戶外活動和娛樂，歡迎大家到核桃市來。

投資270萬的核桃市溪邊公園（Creekside Park）噴水遊樂場(Diversity Plaza)3日動工，整個工程將包括一個大型地面噴水池、一處休息涼亭及一處更衣室以及特殊設計的多元裝飾牆。（記者楊青╱攝影）

伍立倫表示，多元廣場由上屆市議會提出設想，得到市議員們支持。核桃市多年來吸引華洋民眾遷來居住，環境是最大因素，漂亮的公園和保持完好的自然生態，就連很多外地居民也常開車前來使用；此外核桃學區和良好的教育，還有團結合作、以市民利益為第一考量的市府服務團隊，還是中產階級為大多數的局面結構等，都使核桃市具有獨特魅力，多次被評爲全美最適合家庭生活的小城市。

「多元廣場」的設計，除了預計給孩子們帶來樂趣的地面噴水設施外，特別裝飾牆也很有特點。

參加當天奠基典禮的核桃華人協會會長楊達賢表示，她從1988年就開始住在核桃市，喜愛這個城市的原因之一，就是它的多元化和和諧社區。不同背景文化語言宗教族裔的居民能夠融合友好，難能可貴。

她表示，核桃市的自然魅力，還在於擁有很多公園綠地和步道 和馬道。從疫情開始，華人協會組織健行活動，每兩周大家一起走山健行，一方面强身健體，另一方面增加彼此友誼，多的時候30多人一起參加，少時也近十人，現在所有步道已幾乎走透透，其樂無窮。