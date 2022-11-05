我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

陳仁宜東區衝刺 爭取華人支持

記者啟鉻／洛杉磯報導
州主計長候選人陳仁宜（中）與支持者造勢。（記者啟鉻／攝影）
州主計長候選人陳仁宜（中）與支持者造勢。（記者啟鉻／攝影）

期中選舉投票日臨近，共和黨籍加州主計長華裔候選人陳仁宜（Lanhee Chen）4日在聖谷東區四季廣場造勢，希望華人選民11月8日投票支持他勝選；活動召集人加州前參議員夏樂柏（Bob Huff）與太太何美湄呼籲華人支持者力挺。

陳仁宜在2022年初選中勝出選情持續看好，選舉日前再次來到生活過的羅蘭岡社區，向眾多支持者宣講他的競選主張。他再次強調，作為加州主計長，必須對州府財務保有責任感，秉持透明度，要讓公眾明瞭資金走向，政府到底欠了多少錢。加州目前面臨的問題，包括遊民、犯罪等正在惡化。而加州是全美唯一未提供納稅人逐級金流透明度的州。很顯然，加州並沒有切實改變。納稅人無法監督資金流向，政府必然會濫用資金，導致納稅人一再多繳稅。一旦當選主計長，他一定會為納稅人管理好政府的錢袋子。

陳仁宜還抨擊競選對手，民主黨籍參選人郭嫻（Malia Cohen），同樣作為一名納稅人，卻沒有責任感。這樣的主計長參選人怎麼會令人信服並獲得支持呢？怎會替選民管理好加州財務？

他在集會上表達心聲，呼籲華裔選民要去投票，告訴家人親友，每位選民的投票支持可以改變現狀，讓加州變得不同。

何美湄也希望透過支持者、媒體向外界分享一個重要訊息，如果將加州預算比作一個大餅，華人不去爭取資源，大餅就會被其他群體分食，結果是華人獲得的資源愈來愈少成為弱勢。比如，華人家庭重視教育，若持續缺乏教育資源，華人子弟即使節衣縮食，也無法保證學習質量。她說，「開源節流」很重要，現在的加州政府不重視節流，結果是讓納稅人多繳稅，中產階級壓力最大。所以為了杜絕這種做法，只有選出陳仁宜擔任主計長。

陳仁宜在聖谷東區造勢。（記者啟鉻／攝影）
陳仁宜在聖谷東區造勢。（記者啟鉻／攝影）

加州 華人 投票

上一則

卡魯索選洛市長 亞裔退休執法官力挺

下一則

加州監督系統 選民可追蹤選票

延伸閱讀

墮胎公投 加州等3州料保女性自主 肯州、蒙大拿「護生」

墮胎公投 加州等3州料保女性自主 肯州、蒙大拿「護生」
加州如何點算選票並確保作業程序公平透明

加州如何點算選票並確保作業程序公平透明
顧此失彼？馬斯克收購推特後...特斯拉加州市占續降

顧此失彼？馬斯克收購推特後...特斯拉加州市占續降
失言？拜登赴加州助選 演講時稱「我們將解放伊朗」

失言？拜登赴加州助選 演講時稱「我們將解放伊朗」
拜登拚國會席次 訪4州票倉 3周2次赴加州

拜登拚國會席次 訪4州票倉 3周2次赴加州
加州無主財物119億 主計長籲民眾上網認領

加州無主財物119億 主計長籲民眾上網認領

熱門新聞

世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感