陳仁宜東區衝刺 爭取華人支持

州主計長候選人陳仁宜（中）與支持者造勢。（記者啟鉻／攝影）

期中選舉投票 日臨近，共和黨籍加州 主計長華裔候選人陳仁宜（Lanhee Chen）4日在聖谷東區四季廣場造勢，希望華人 選民11月8日投票支持他勝選；活動召集人加州前參議員夏樂柏（Bob Huff）與太太何美湄呼籲華人支持者力挺。

陳仁宜在2022年初選中勝出選情持續看好，選舉日前再次來到生活過的羅蘭岡社區，向眾多支持者宣講他的競選主張。他再次強調，作為加州主計長，必須對州府財務保有責任感，秉持透明度，要讓公眾明瞭資金走向，政府到底欠了多少錢。加州目前面臨的問題，包括遊民、犯罪等正在惡化。而加州是全美唯一未提供納稅人逐級金流透明度的州。很顯然，加州並沒有切實改變。納稅人無法監督資金流向，政府必然會濫用資金，導致納稅人一再多繳稅。一旦當選主計長，他一定會為納稅人管理好政府的錢袋子。

陳仁宜還抨擊競選對手，民主黨籍參選人郭嫻（Malia Cohen），同樣作為一名納稅人，卻沒有責任感。這樣的主計長參選人怎麼會令人信服並獲得支持呢？怎會替選民管理好加州財務？

他在集會上表達心聲，呼籲華裔選民要去投票，告訴家人親友，每位選民的投票支持可以改變現狀，讓加州變得不同。