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洛縣阿罕布拉學區校餐博覽會 美食入校園

記者丁曙／蒙特利公園市報導
食品供應商現場精心烹調希望學生吃得滿意。（記者丁曙／攝影）
食品供應商現場精心烹調希望學生吃得滿意。（記者丁曙／攝影）

亞裔學生最多的洛杉磯縣阿罕布拉(AUSD)學區，1日在Monterey Highlands小學舉行第18屆營養健康校餐博覽會（food and wellness fair），十幾家廠商展出超過60款營養早午餐樣品，提供約250位學生、家長、老師和專家品嘗，給予評分和建議，挑選學生喜好和符合政府營養標準的餐點列入學校菜單，確保學生吃得健康，保持充沛精力。

視頻來源：記者丁曙

學區教育總監Denise Jaramillo博士說，學生需要健康營養的校餐，博覽會邀請地方餐飲界提供樣品，供學生試吃品嘗，挑選他們愛吃的食物列入校園菜單，同時又符合政府的營養標準，讓孩子們吃得健康，精力充沛，學習取得好成績。

中餐業者Ben Lim介紹他的真味館健康營養食譜。（記者丁曙／攝影）
中餐業者Ben Lim介紹他的真味館健康營養食譜。（記者丁曙／攝影）
學區教委和專家現場試吃打分。（記者丁曙／攝影）
學區教委和專家現場試吃打分。（記者丁曙／攝影）

學區業務資深主任王斐文（Vivien Watts）介紹，今年博覽會集合了十多個食品廠家擺攤，每個攤位提供三至五款餐點，邀請學生和家長試吃，然後給各種食物評分，拿到高分的餐食將會出現在學區今後的菜單上。這是疫情爆發後第一次舉辦實體校餐博覽會，有機會當面聽取建議。另一方面，疫情期間由於食材供應受到限制，未能嚴格按照政府營養標準擬定，現在進入後疫情時期，校餐供應都要恢復原狀。

加州教育廳（CDE）兒童營養部主任Kim Frinzell，帶領兩名專家Gurjeet Barayah和Jackie Richardson遠道來現場視察指導。主任說，舉辦校餐博覽會為孩子和家庭提供一個機會，邊吃邊談，讓校方了解他們的口味愛好，同時也讓他們相信，學校也有美味健康的校餐。另一方面，農業部對校餐有具體的營養標準，強調健康，少油、少鹽、少糖等，今天供應商提供的校餐好吃又健康，達到了既讓學生愛吃、又符合政府標準的目標。

阿罕布拉學區資深教委甄銘新（Bob Gin），帶領他的兩個孫子女參加年度餐博覽會。他說，學區邀請相關的食品供應商擺攤，提供學生和家長試吃，給出他們的意見，作為學區改善伙食的依據。另一方面，學區也有自己的中央廚房，根據專家設計的營養菜譜烹調校餐，雙管齊下。

阿罕布拉學區第18屆校餐博覽會，健康營養美食琳琅滿目。（記者丁曙／攝影）
阿罕布拉學區第18屆校餐博覽會，健康營養美食琳琅滿目。（記者丁曙／攝影）

學區馬凱博高中（Mark Keppel HS）三位華裔生Kaitlyn Cao、Daniel Chien、Niva Phueklieng說，當日學校有20位學生代表應邀參加校餐博覽會試吃，沒想到現場有這麼多好吃的東西。平時學校的早午餐基本上也很滿意，但也希望能將博覽會不同的美食引入校園，豐富校餐的多樣性，讓學生們更愛吃。

學生家長人潮湧入阿罕布拉學區校餐博覽會試吃健康營養美食。（記者丁曙／攝影）
學生家長人潮湧入阿罕布拉學區校餐博覽會試吃健康營養美食。（記者丁曙／攝影）

學區 疫情 教育總監

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