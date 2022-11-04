我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

洛城新語／美國打工人 越來越懶？

洛城新語

2022年有個怪現象，美國就業市場強勁，但與此同時，實質國內生產毛額（GDP）成長卻顯疲軟。再加上美國勞工生產力正在走下坡路，難道新冠疫情後，美國打工人真的越來越懶，「上班摸魚」現象愈發嚴重？

首富馬斯克，以440億元收購推特後；為這個擁有近4億用戶，卻連年虧損的互聯網巨擘進行大刀闊斧改革。除了開除CEO、CFO等高管外，還開展工程師全員默寫代碼運動。

馬斯克在推特上PO文，推特的悲哀，就是十個人做管理，一個人寫程序。暗示推特真正有執行能力的員工不多，只會「出點子」但想法大多不切實際的「領導」卻不少。他希望藉由默寫代碼，甄選出誰真正在做事，誰只是在「出點子」空想。

馬斯克除了在推特要求提高員工的生產力外，還在他的另一家企業特斯拉，進行類似改革。看到特斯拉上海超級工廠在提高產量上非常成功，馬斯克打算引進200名中國工程師到加州，以改善當地特斯拉工廠的生產。

要知道在中國，互聯網企業以「卷」文化聞名；因為競爭激烈、淘汰率高，逼得許多高科技員工，不得不沒日沒夜的工作；雖然拿著高薪，但全無工作生活平衡可言。早上9時上班到晚上9時，一周工作六天的「996」工作制，在此前很長一段時間，是許多中國互聯網企業的工作常態。馬斯克此舉，不排除有利用中國員工刺激美國員工努力之意。

其實不光是馬斯克的企業，其他大公司也在重新考量員工的生產力。例如谷歌執行長Sundar Pichai今年8月就公開表示，希望公司整體效率提升20%。為此他推出「Simplicity Sprint」（純粹衝刺）的新措施，設法幫助員工提升工作效率和專注力。

後新冠疫情時代，美國就業市場強勁，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，10月美國民間部門就業人數增加23.9萬人，高於彭博訪調經濟學家預測的18.5萬人。而且全美失業率，正處於50年以來的低點；但與此同時，美國勞工部最新數據顯示，美國第二季勞工生產率與一年前相比，下降2.4%；是自1948年第一季開始統計該系列數據以來，最大同比降幅。與此同時，美國今年第一、二季的GDP連續負增長。

常言道，人多好辦事；就業增加、失業減少，換來的應該是產出越來越高。然而現實情況，卻恰恰相反。究其根本，或許是新冠疫情以來的居家辦公，讓美國勞工習慣工作不認真，以致「上班摸魚」現象愈發嚴重。這也難怪許多企業管理者，都有意扭轉「在家工作」政策，要求員工回辦公室上班。例如前文提到的馬斯克，就曾公開表示，在家工作等於不必努力。

馬斯克 就業 推特

上一則

世界晚報/逃亡海外27年 美女官員被緝捕遣返回中國

下一則

安大略機場新服務ONT+ 不搭機也可進候機大廳

延伸閱讀

馬斯克大刀闊斧 紐時：推特大裁員高達3700人

馬斯克大刀闊斧 紐時：推特大裁員高達3700人
捍衛8美元月費計畫 馬斯克貼梗圖開嗆：肯花在星巴克、不想買推特藍勾勾

捍衛8美元月費計畫 馬斯克貼梗圖開嗆：肯花在星巴克、不想買推特藍勾勾
推特藍勾勾要錢 土耳其總統盼與馬斯克商量免費

推特藍勾勾要錢 土耳其總統盼與馬斯克商量免費
疫情衝擊客流量 中國首間特斯拉門市熄燈

疫情衝擊客流量 中國首間特斯拉門市熄燈
喚推特總部 德州地主願捐100英畝地給馬斯克

喚推特總部 德州地主願捐100英畝地給馬斯克
上海超級工廠 特斯拉在美複製

上海超級工廠 特斯拉在美複製

熱門新聞

台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失