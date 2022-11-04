加州無主財物119億 主計長籲民眾上網認領
年底假期快到了，手邊缺錢採買？在等候政府補貼的同時，不如花點時間上網查查加州的「無人認領財產」（Unclaimed Property），主計長余淑婷（Betty Yee）表示，2021年每三個上網查詢的人，就有一個發現登記在他們名下的未領財物，平均價值達433元。
加州無主財產代管計畫項下的財物都可以透過網站www.claimit.ca.gov查詢，進一步資訊則可撥打800-992-4647，周一至周五、上午8時至下午5時都有專人回答。
加州無主財產代管計畫（Unclaimed Property Program）成立於1959年，一旦業者或其他機構與顧客失去聯絡，導致財貨無法送達時，加州都會代為接收、保管，避免衍生法律爭議。加州目前代管的共有7040萬件財物，價值達119億元。余淑婷表示，去年每三個上網查詢的人，就有一個找到自己應得的財物，平均433元，「因此花點時間上網看看，確定加州是否還在代管你的財物」。
至2022年9月，加州主計處共有2萬2000人領回價值4100萬元的財物，包括銀行帳戶、薪資、股票、債券、未兌現的支票、保險分紅，以及保險箱內的無主財物。
洛杉磯地區尋獲價值270萬元的2424件財物；弗瑞斯諾（Fresno）價值36萬8656元的471財物；沙加緬度地區共2647件，價值95萬6379元；克斯菲爾德（Bakersfield）728件、價值17萬996元；溪口（Chico）129件、值7萬5218元；雷丁（Redding）122件、值18萬3986元；蒙特利（Monterey）49件、值6萬648元；巴士度（Barstow）12件、值3777元。
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