疫情三年 仇恨犯罪逐年增加

加州檢察長邦塔（Rob Bonta，中）和加州眾議員方樹強（Mike Fong，右）連同多名社區領袖和倡導者1日在聖蓋博舉辦圓桌討論會，就加州和地方打擊反亞裔仇恨的努力展開討論。（記者張宏／攝影）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）和加州眾議員方樹強（Mike Fong）連同多名社區領袖和倡導者，1日在聖蓋博市舉辦圓桌討論會，就加州和地方打擊反亞裔 仇恨的努力展開討論。

去年，加州報告的仇恨犯罪 總體增長32.6%，漲幅驚人，這是自2001年9月11日恐襲後，加州報告的仇恨犯罪數量最多的一次。從2020到2021年，加州報告的反亞裔仇恨犯罪事件增加177.5%。這一增長是在2020年疫情期間反亞裔仇恨犯罪事件增加107%之後，再次增加。而這些數字還未覆蓋整個加州仇恨犯罪的全貌，值得注意的是，即使是反亞裔的仇恨事件也要提高警惕，因為這也可能最終構成犯罪，並對所有社區成員產生持久的負面影響。

邦塔表示，疫情三年仇恨犯罪逐年增加，通過對這些犯罪報告的統計可讓政府更加明確行動的方向。他鼓勵遭遇仇恨犯罪的民眾積極報告。對於仇恨犯罪的受害者來說，可信任的舉報渠道非常重要，目前各個社區都有相應的舉報平台和聯繫方式，民眾可充分利用這些信息保護自己，通過各自的地方執法單位舉報犯罪行為。加州檢察長辦公室受害者服務科為受害者和其家人提供支持和資訊，如須了解詳情可致電877-433-9069，或者訪問網站oag.ca.gov/hatecrimes。

亞太政策與規劃委員會（A3PCON）執行董事庫爾卡尼（Manjusha Kulkarni）表示，過去兩年期間有超過萬名亞太裔直接向他們匯報他們遭受仇恨事件，這其中包括語言歧視和身體上的暴力，很多犯罪發生在公共場合，比如街道、公共交通和商家等。