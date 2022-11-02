我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

疫情三年 仇恨犯罪逐年增加

記者張宏／洛杉磯報導
加州檢察長邦塔（Rob Bonta，中）和加州眾議員方樹強（Mike Fong，右）連同多名社區領袖和倡導者1日在聖蓋博舉辦圓桌討論會，就加州和地方打擊反亞裔仇恨的努力展開討論。（記者張宏／攝影）
加州檢察長邦塔（Rob Bonta，中）和加州眾議員方樹強（Mike Fong，右）連同多名社區領袖和倡導者1日在聖蓋博舉辦圓桌討論會，就加州和地方打擊反亞裔仇恨的努力展開討論。（記者張宏／攝影）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）和加州眾議員方樹強（Mike Fong）連同多名社區領袖和倡導者，1日在聖蓋博市舉辦圓桌討論會，就加州和地方打擊反亞裔仇恨的努力展開討論。

去年，加州報告的仇恨犯罪總體增長32.6%，漲幅驚人，這是自2001年9月11日恐襲後，加州報告的仇恨犯罪數量最多的一次。從2020到2021年，加州報告的反亞裔仇恨犯罪事件增加177.5%。這一增長是在2020年疫情期間反亞裔仇恨犯罪事件增加107%之後，再次增加。而這些數字還未覆蓋整個加州仇恨犯罪的全貌，值得注意的是，即使是反亞裔的仇恨事件也要提高警惕，因為這也可能最終構成犯罪，並對所有社區成員產生持久的負面影響。

邦塔表示，疫情三年仇恨犯罪逐年增加，通過對這些犯罪報告的統計可讓政府更加明確行動的方向。他鼓勵遭遇仇恨犯罪的民眾積極報告。對於仇恨犯罪的受害者來說，可信任的舉報渠道非常重要，目前各個社區都有相應的舉報平台和聯繫方式，民眾可充分利用這些信息保護自己，通過各自的地方執法單位舉報犯罪行為。加州檢察長辦公室受害者服務科為受害者和其家人提供支持和資訊，如須了解詳情可致電877-433-9069，或者訪問網站oag.ca.gov/hatecrimes。

亞太政策與規劃委員會（A3PCON）執行董事庫爾卡尼（Manjusha Kulkarni）表示，過去兩年期間有超過萬名亞太裔直接向他們匯報他們遭受仇恨事件，這其中包括語言歧視和身體上的暴力，很多犯罪發生在公共場合，比如街道、公共交通和商家等。

聖蓋博警局局長Eugene Harris也出席活動，他表示，警局通過參加各種類似活動向民眾宣導反亞裔仇恨的信息，同時也為那些遭受仇恨犯罪的民眾提供可靠的舉報和申訴平台，並積極和相關的民間組織合作，一起打擊反亞裔仇恨犯罪。

加州檢察長邦塔連同多名社區領袖和倡導者，1日在聖蓋博舉辦圓桌討論會，就加州和地方...
加州檢察長邦塔連同多名社區領袖和倡導者，1日在聖蓋博舉辦圓桌討論會，就加州和地方打擊反亞裔仇恨的努力展開討論。（記者張宏／攝影）
加州檢察長邦塔（Rob Bonta，中）1日在聖蓋博舉辦圓桌討論會，就加州和地方...
加州檢察長邦塔（Rob Bonta，中）1日在聖蓋博舉辦圓桌討論會，就加州和地方打擊反亞裔仇恨的努力展開討論。（記者張宏／攝影）

仇恨犯罪 加州 亞裔

上一則

朴銀珠抹紅對手 韓裔議員也嗆不當

下一則

加州全保投保者現身說法 罹血癌治療費0元

延伸閱讀

特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州

特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州
南加內陸弱勢群體的政府福利被不肖者盜刷 每月上百起

南加內陸弱勢群體的政府福利被不肖者盜刷 每月上百起
南加國會議員選舉激烈 州參議員譴責現任者種族主義

南加國會議員選舉激烈 州參議員譴責現任者種族主義
「平權禁令」何時有？加州24年前通過 8州跟進

「平權禁令」何時有？加州24年前通過 8州跟進
修改保釋制度 詹樂霞：需更多數據支持

修改保釋制度 詹樂霞：需更多數據支持
灣區將迎入秋最低溫 2日晚最冷地區恐降至冰點以下

灣區將迎入秋最低溫 2日晚最冷地區恐降至冰點以下

熱門新聞

南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公