洛杉磯市長候選人貝斯訪華埠山景園 聆聽民瘼

候選市長貝斯觀看已逝居民的照片，並向居民詢問每位照片居民的名字。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯市市長候選人貝斯（Karen Bass） 10月31日訪問洛市華埠 山景園（Hillside Villa）公寓，並與贏得初選、12月才上任的候任女市議員赫南德茲（Eunisses Hernandez），共同拜會住戶家探望實際情況。該公寓此前面臨房東 突然調高房租300%，讓租戶們難以為繼，幾乎要變成無家可歸，幸洛市議會今年5月一致通過徵用購買他們的建築物，來保護租戶的住房。

赫南德茲與民眾分享為何貝斯是非投不可的市長候選人。（記者張庭瑜／攝影）

貝斯當天訪問山景園公寓，現場不少住戶身著紅衣，手舉標語，等待她的到來及致詞。現場民眾有華裔、西裔和非裔。主持人並邀請即時翻譯，讓不諳英文的西裔民眾了解貝斯及赫南德茲來訪的情況。

現場不少居民身著紅衣，舉著標語，希望貝斯能了解每人的訴求。（記者張庭瑜／攝影）

不少住戶也藉機表達自己的訴求，住戶喬（Joe）表示，市府失職，希望貝斯若當選能以民眾的需求為重心，阻止無良房東的不平等欺壓。另一名住戶林恩（Lynn）表示，他是華埠發展中心的員工，工作期間見證社區內工人階級被欺壓的不良社會走向，許多居民都被不良房東欺壓和驅趕，也間接導致社區內流浪比率愈來愈多，希望市政府可以減少類似的危害，增加預算以保護現有的可負擔的住房。

民眾帶領貝斯實際走訪了解住房問題，並指出自己屋內多年有漏水問題，但房東無心修繕。（記者張庭瑜／攝影）

居民古鐵雷斯（Alejandro Gutierrez）表示，他在山景園居住超過26年，希望貝斯能以她的專業能力和資源，當選市長後來保護可負擔的住房，也加速收購程序。

非裔居民表達對貝斯的感激，並再三感謝她的來訪。（記者張庭瑜／攝影）

貝斯在她的職業生涯中都致力推動支持貧困社區，而居民們的訴求她也看在眼裡，若是民眾願意在選舉中支持貝斯，相信她未來會致力改善山景園的窘境，帶領民眾實現真正的居住正義。

抗議居民輪番上台舉麥，發表對貝斯的建言。（記者張庭瑜／攝影）

貝斯表示，若當選會確保民眾不再流離失所。而現階段她有幾項計畫，其中一項就是利用市府資源收購汽車旅館和酒店，將其改成住房。再者，提供就業 服務及安排住房計畫，讓民眾盡早實現真正脫離街頭的一大目標。