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佛定放生日 數百華人匯集洛杉磯海邊內港「放魚歸海」

記者楊青/洛杉磯報導
來自美國各地以及加拿大、墨西哥、中國、日本、台灣等數百位佛教徒29日匯集洛杉磯瑪利那岱瑞内港堤岸，舉辦放生祈福法會。（記者楊青/攝影）
來自美國各地以及加拿大、墨西哥、中國、日本、台灣等數百位佛教徒29日匯集洛杉磯瑪利那岱瑞内港堤岸，舉辦放生祈福法會。（記者楊青/攝影）

來自美國各地以及加拿大、墨西哥、中國、日本、台灣等地的數百位佛教徒29日匯集洛杉磯瑪利那岱瑞（Marina Del Rey）内港堤岸，舉辦《佛定放生日》放生祈福法會，身體力行「幫助眾生、解脫眾生」的佛教理念。

當天的放生法會由華藏寺住持若慧孺尊主法，世界佛教總部副主席、國際佛教僧尼總會名譽主席證達教尊，及聖格講堂與菩提精舍住持覺慧法師等聖德、高僧及僧眾們共同帶領下，數百位佛教徒一起將内港的四大池魚放回大海。

10月29日為「佛定放生日」，起源於2009年，世界佛教教皇南無第三世多杰羌佛在做了殊勝佛事後，當天帶領弟子們就地放生，並規定這個日子為放生日。之後佛教徒們就將這個日子稱為「佛定放生日」。

參加當天放生活動的華藏寺住持聖德若慧孺尊表示，佛教放生並不是只有在哪一天或哪個地點，而是任何地點、任何時間，對任何生物，將牠們從面臨被傷、被殺的急難恐怖中解救出來，釋放於適合牠們的生態環境，令牠們恢復自由而免於恐懼怖畏，用我們的慈悲心、同理心，給與眾生快樂，拔除牠們的痛苦。

來自拉斯維加斯的Uboldi夫婦表示，他們參加過好幾次由世界佛教總部舉辦的放生活動，都是確認遵守當地政府法規來放生。尤其是自己親手把魚放回大海，看到魚們自由自在地在海裡暢遊時，真的感受到佛教的慈悲精神，也更加體會到自由和生命的可貴。

遠從日本來參加此次放生法會的東京大學林教授表示，他到矽谷訪問時，剛好看到《佛定放生日》放生法會的訊息。現代放生，不是說你去買來活魚就地放生就好，還要考慮放生的物種是否會影響當地的生態環境，是否會威脅到原生物種等等。這次剛好在美國遇到這樣的盛會，所以特別過來參加，把大海的魚放生回歸大海，非常有意義。

日本 墨西哥 矽谷

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