調查Sheila Kuehl 洛警：檢逼銷毀證據

洛杉磯縣政委員Sheila Kuehl。（Sheila Kuehl臉書截圖）

洛杉磯 縣警察局（LASD）27日參加法庭聽證會，針對該局提供給加州 檢察長辦公室對洛杉磯縣政委員Sheila Kuehl調查取證的處理情況。洛縣 警局稍早表示，他們本周獲悉，加州檢察長辦公室已提出動議，試圖迫使洛縣警局銷毀他們掌握有關Sheila Kuehl調查過程所獲得的所有證據，包括隨身攜帶的攝像機鏡頭和內容。

洛縣警局在一天前的公開信中指出，如果獲得批准，該動議將是非法銷毀證據，並可能妨礙司法公正。

洛縣縣政委員Sheila Kuehl被警員護送離開家的那一刻的照片近期廣為流傳，與此同時，不少民眾也看到了一段她被護送離開家時的音頻。音頻中可以聽到一個男性聲音遞給她鞋子，可以聽到Kuehl說「不，我光脚出現在照片上更好」。在隨後的報導中，有媒體指出她赤腳的事實，並且敘述是洛縣警局濫用職權，並以某種方式對Kuehl處理不當。

洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）在公開信中指出， 「這是加州檢察長想要從我們所有文件中刪除和銷毀的所有內容的一部分，我對此感到不安」。

LASD將與聯邦加州中區檢察長一起調查這一問題，並要求他們監督加州檢察長的調查。

維拉紐瓦在公開信中還指出，「洛杉磯時報」近期共發表了69篇關於他的文章，所有文章都帶有負面含義；一切都會影響11月的選舉結果。