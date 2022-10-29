父子翻臉互開槍 東谷父死兒受傷

東谷市發生兒殺父慘劇。（警方提供）

南加 內陸河濱縣東谷市（Eastvale）近日上演父子持槍對射人倫慘劇。警方表示，29歲男子與51歲父親發生激烈爭吵，一怒兩人開槍對射，父親中槍送醫不治。兒子也受傷，生命無礙，被控謀殺和其它罪名。

據河濱縣地檢署資訊，案件發生在10月17日午夜時分，位於15號公路以西，地址： Craigburn Circle12000號街區（ 12000 block of Craigburn Circle）。兇手是29歲的Kelvin Jackett Jr. ，也是東谷市居民，受害者51歲Kelvin Jackett Sr. ，兩人是父子關係，案發現場在受害者家中。

警方表示，當警方趕到現場時，看到兩人身上都有槍傷，送醫後父親不治，兒子依舊留在醫院治療。案發後警方經過四天調查，認定兒子是兇手並拘捕。警方未透露槍擊 動機。

兇手Kelvin Jackett Jr.被控謀殺罪，以及嚴重槍枝犯罪及重大身體傷害等罪名。原定於26日在河濱市法院過堂，但由於傷勢未徹底恢復，過堂延期。目前被告關押在河濱市羅伯特普瑞斯利拘押中心，保釋金200萬元。