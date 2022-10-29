睽違3年 越柬寮華人訪台團授旗

越柬寮訪台團授旗儀式大合照。(代表團提供)

暌違三年，美國越柬寮華人 團體再次應中華民國 僑務委員會邀請籌組回台訪問團，並於10月28日（周五）下午在洛杉磯 華僑文教中心會議室舉行授旗儀式，由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境主持，將僑務委員會會旗交給訪問團團長羅明僑務委員手中，並期許訪團到台灣吃好、喝好、玩得好，開心地旅遊。

這次訪台團共有36位團員，美國越柬寮華人團體主要幹部參加，榮譽團長為世界越棉寮華人團體聯合總會梁永泰諮詢主委、團長為羅明、副團長為美國亞美體育總會會長徐雄剛及美國海寧同鄉會會長莫華鋒。此外，團員中還包括前中華會館主席廖美華僑務委員、羅省李氏敦宗公所主席李健民僑務委員等，洛杉磯傳統僑社重要僑領悉數參加。訪團預計在11月7日抵達台灣，停留六天五夜，將安排拜會政府機關及民間企業，並前往戰地金門訪問，行程相當豐富。

洛杉磯經文處黃敏境處長致詞表示，這次越柬寮華人團體組團訪台特別有意義，一方面由於新冠肺炎疫情減緩，大家到台灣可以自由自在地旅遊，不但享受台灣自由民主的制度，也享受自由的空氣；一方面中國共產黨第二十次全國代表大會剛開完，中國國家主席習近平展開第三個任期，等於做皇帝一樣。當電視上看到中國前國家領導人被請出場的那一幕時，全世界都非常震撼，對越柬寮朋友來說想必更為深刻，因為共產黨一直以來都是這樣作為。

黃敏境指出，中華民國台灣和越柬寮的朋友長久以來站在一起，台灣政府早期曾接待過非常多的越南難民，一步一步安置，或許在場有些朋友到美國來之前曾經接受過台灣政府的安置，大家心在一起。各位來到美國這麼多年，可以感受到美國是一個自由民主的國家，只要願意努力都會有一席之地，這也是自由民主的可貴之處。中華民國台灣和美國一樣，也是施行自由民主制度的國家，是華人世界的驕傲。

黃敏境表示，在歷經中共軍機過去一年多來的繞台，以及中共在美國眾議院議長裴洛西女士訪台後的一連串軍事演習，中國似乎在「往回走」，這是值得注意的地方。人們不願意見到俄羅斯入侵烏克蘭，即便不願意但還是發生了。面對一個極權專制的政權，人們要特別小心，冷戰結束到現在過了很久的太平日子，從未想過世界會再次回到以前的樣子。但無論如何，台灣人民會自立自強，把自己裝備好隨時因應。

洛僑中心陳敏永主任並簡報返台行程及注意事項。