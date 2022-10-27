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比佛利山驚見反猶傳單 市長：遺憾

洛杉磯訊
近期反猶太團體在比佛利山莊市散播多張反猶傳單及文宣。（fox11截圖）
近期反猶太團體在比佛利山莊市散播多張反猶傳單及文宣。（fox11截圖）

洛杉磯比佛利山市（Beverly Hills）10月22至23日遭反猶太團體多次散播反猶太傳單，更涉嫌在公共場合作出「希特勒萬歲」敬禮手勢。對此，比市市長博薩（Lili Bosse）表示遺憾。

比佛利山警局23日表示，七名反猶太組織戈印防禦聯盟（ Goyim Defense League ）激進分子，405號高速公路的交流道橋上懸掛標語，分別寫著「肯爺（Kanye West） 對猶太人的看法是對的」，和「如果你認同，請鳴笛以表支持」。並多番做出「希特勒萬歲」敬禮手勢。而在此之前，比市更出現多張印有將槍枝管制歸罪於猶太人的傳單。

對此，比佛利山警方迪布爾（Scott Dibble）表示，警方正在調查傳單發放來源，目前將調查地區鎖定在傳單出現地點，日落大道以北（Sunset Boulevard）和班尼狄克峽谷路以西（Benedict Canyon Drive）之間。迪布爾強調，這類仇恨行為對比市不會造成危險。

南加州反誹謗聯盟23日在推特發表聲明稱，煽動全國反猶太主義的勢力正以星星燎原般快速升起，尤其是戈印防禦聯盟等類似聯盟。但他們相信仇恨在洛杉磯或全國任何其他地區，都沒有立足之地。

身為大屠殺倖存者後裔的比市市長博薩在推特表示，反猶太主義傳單再次被掀上檯面，尤其在肯爺發表仇視猶太族裔後，反猶勢力更被渲染的厲害。但她也不會對此坐視不理，並帶頭反對這股反猶勢力。

截至截稿時間，記者未能找到戈印防禦聯盟的聯絡方式，而警方也並未透露是否傳單事件也為戈印防禦聯盟所為。

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