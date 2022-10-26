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聖谷企業家獅子會 李小珍連任會長

記者楊青／蒙特利公園市報導
聖蓋博谷企業家獅子會第11屆會長與理事就任典禮慈善晚宴，23日舉辦，來自南加州各地的獅子和嘉賓200多人共襄盛舉。連任會長李小珍（右三）率新任理事團隊走馬上任。（記者楊青/攝影）
聖蓋博谷企業家獅子會第11屆會長與理事就任典禮慈善晚宴，23日舉辦，來自南加州各地的獅子和嘉賓200多人共襄盛舉。連任會長李小珍（右三）率新任理事團隊走馬上任。（記者楊青/攝影）

聖蓋博谷企業家獅子會第11屆會長與理事就任典禮慈善晚宴，23日在金都凱旋皇宮盛大舉辦，來自南加州各地的獅子和嘉賓200多人共襄盛舉。

由呂政達獅兄監誓，獲連任的會長李小珍率新任理事團隊走馬上任，美國國會議員趙美心代表出席，並向李小珍會長、新任理事頒發賀狀。中華會館前主席梁永泰、南加州廣東同鄉會首屆會長陳富坤、D4-L2獅子會第一副總監呂政達、第二副總監顧思佳、全球領導團隊主席莫凱勝、聖蓋博専區主席黃玲玲、洛杉磯明星獅子會創會會長馮盈、劉日興、聖谷企業家獅子會創會會長劉達強偕夫人胡鈴等，盛裝出席。

李小珍表示，聖谷企業家獅子會以華人企業家為主，但也包括各行各業樂於奉獻的人士，是一個非常有特色並具有草根性的慈善獅子會。十多年來，企業家獅子會舉辦多項服務活動，包括免費視力檢查、糖尿病常識普及、少年癌症預防、會計師報稅講座，關懷孤獨老人，幫助腦性麻痺孩童，近期又增加聽力檢查、低收入戶服務等項目，擴大行善範圍。

疫情期間，企業家獅子會還贊助舉辦「明日之星」達人秀。李小珍表示，在華人群體中，很多人從青少年開始就已經嶄露頭角，展現他們的表演天賦和潛力，所以希望通過舉辦「明日之星」達人秀的活動，提供在美華人青少年群體展現藝術才華和表演能力平台，為華人爭光。

當晚的慈善晚宴得到許多因疫情久未參加社區活動的嘉賓熱力參與，晚會還邀請台灣歌手楊黎蘇和薛虎等一展歌喉，獅舞、社交舞、卡拉OK、現金禮品抽獎等等，熱鬧紛呈。

聖蓋博谷企業家獅子會第11屆會長與理事就任典禮慈善晚宴，23日舉辦，來自南加州各...
聖蓋博谷企業家獅子會第11屆會長與理事就任典禮慈善晚宴，23日舉辦，來自南加州各地的獅子和嘉賓200多人共襄盛舉。連任會長李小珍（右三）率新任理事團隊走馬上任。（記者楊青/攝影）

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