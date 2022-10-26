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萬聖節確保孩子安全討糖 警局15建議

記者趙健／南巴沙迪那市報導
萬聖節期間，父母需努力確保兒童的安全。（記者趙健／攝影）
萬聖節期間，父母需努力確保兒童的安全。（記者趙健／攝影）

萬聖節將至，對於孩子們來說這是他們一年當中最快樂的節日之一。而對於家長而言，確保孩子們在快樂之餘，也能時刻保證安全，是更加需要注意的事。對於10月31日即將到來的節日，南巴沙迪那市(South Pasadena)警局特別發出提醒：萬聖節期間，父母需努力確保兒童的安全。警局還特別給出以下15條「萬聖節孩童安全貼士」：

1、孩子在出門要糖時要由大人陪同，最好保持團體行動，不要落單；2、為孩子制定安全路線；3、告訴孩子無論在什麼情況下都不要進入陌生人的家裡；4、限制孩子「不給糖就搗蛋」的遊戲時間；5、盡量給孩子穿較短或緊袖的節日服裝，以免在夜間被勾絆摔倒；6、孩子應穿淺色或帶有反光帶的衣服；7、確保口罩或面具不會影響孩子的視力或聽力；8、提醒孩子們在馬路時遵守交通法規；9、告訴孩子最近的「緊急電話亭」在哪裡。10、這些可以通過紅色桿頂部的藍色光來識別。11、這些緊急電話直連警察局，並且位於某些十字路口；12、在夜晚，讓孩子帶上手電筒，在光線充足的地方活動；13、為孩子提供一部手機，以備不時之需；14、告訴孩子破壞公物是犯罪，要尊重別人的財產；15、告訴孩子在大人檢查之前，不要吃要來的糖果和零食。

萬聖節 警察 口罩

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