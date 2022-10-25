選加州眾議員 19歲薛利安挑戰陳立德

洛杉磯加大UCLA材料工程專業的大二學生薛利安，作為無黨派人士競選加州第59區眾議員候選人。（受訪者提供）

薛利安（Leon Sit）是洛杉磯加大（UCLA）材料工程專業大二學生， 同時他還有另一個身分：加州 第59區州眾議員 候選人。

這位年僅19歲的少年，在6月7日初選，以現任共和黨州眾議員陳立德 （Phillip Chen）沒有人挑戰，於是由選民將他的名字寫進選票的方式（write-in），進入該場選舉的前兩名，得以角逐11月8日的決選。

根據加州州務卿辦公室，要參加初選，像薛利安這樣的書面候選人，必須獲得選區40個登記選民的簽名，才能得到選民提名請願書（voter nomination petition）。在6月7日初選，陳立德得到7萬5555票，薛利安得到551票。面對雙方差距的懸殊，薛利安表示，獲勝從來都不是他的主要目標，他想要的是在11月選舉，給選民多一個選擇。

薛利安說，他最常被問到的問題是：你才19歲，可以競選嗎？他回應按照加州法律，18歲以上就可以參選，而自己的年齡和經驗是否夠資格去沙加緬度，是另一個問題。

對於競選政治理念，薛利安表示，他代表著許多年輕一代的看法，如果當選，希望通過幫助經濟、文化和生態環境蓬勃發展，來幫助扭轉當前的狀態，降低生活成本以建立更強勁的經濟。而首要解決的問題就是減少一次性塑料，還有暫停汽油稅和加大投資心理健康服務。薛利安認為，「我們的未來取決於我們為解決今天和明天的問題而努力的能力」。

薛利安出生於爾灣，一直住在橙縣中部。無論是在政治、STEM，還是在任何其他學習領域，他都以開放的心態迎接新事物。他並偏好用「數據分析」涉足政治，他長期為 Split Ticket 撰稿，這是一個無黨派的政治分析博客，深入研究美國各地的選舉情況。