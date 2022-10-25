我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

選加州眾議員 19歲薛利安挑戰陳立德

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
洛杉磯加大UCLA材料工程專業的大二學生薛利安，作為無黨派人士競選加州第59區眾議員候選人。（受訪者提供）
洛杉磯加大UCLA材料工程專業的大二學生薛利安，作為無黨派人士競選加州第59區眾議員候選人。（受訪者提供）

薛利安（Leon Sit）是洛杉磯加大（UCLA）材料工程專業大二學生， 同時他還有另一個身分：加州第59區州眾議員候選人。

這位年僅19歲的少年，在6月7日初選，以現任共和黨州眾議員陳立德（Phillip Chen）沒有人挑戰，於是由選民將他的名字寫進選票的方式（write-in），進入該場選舉的前兩名，得以角逐11月8日的決選。

根據加州州務卿辦公室，要參加初選，像薛利安這樣的書面候選人，必須獲得選區40個登記選民的簽名，才能得到選民提名請願書（voter nomination petition）。在6月7日初選，陳立德得到7萬5555票，薛利安得到551票。面對雙方差距的懸殊，薛利安表示，獲勝從來都不是他的主要目標，他想要的是在11月選舉，給選民多一個選擇。

薛利安說，他最常被問到的問題是：你才19歲，可以競選嗎？他回應按照加州法律，18歲以上就可以參選，而自己的年齡和經驗是否夠資格去沙加緬度，是另一個問題。

對於競選政治理念，薛利安表示，他代表著許多年輕一代的看法，如果當選，希望通過幫助經濟、文化和生態環境蓬勃發展，來幫助扭轉當前的狀態，降低生活成本以建立更強勁的經濟。而首要解決的問題就是減少一次性塑料，還有暫停汽油稅和加大投資心理健康服務。薛利安認為，「我們的未來取決於我們為解決今天和明天的問題而努力的能力」。

薛利安出生於爾灣，一直住在橙縣中部。無論是在政治、STEM，還是在任何其他學習領域，他都以開放的心態迎接新事物。他並偏好用「數據分析」涉足政治，他長期為 Split Ticket 撰稿，這是一個無黨派的政治分析博客，深入研究美國各地的選舉情況。

加州 眾議員 陳立德

上一則

尤煜琳拚連任 勝選信心滿滿

下一則

洛城新語／華人「潤」美國 兩害取其輕

延伸閱讀

民主黨進步派眾議員促拜登「和普亭談」修改烏克蘭策略

民主黨進步派眾議員促拜登「和普亭談」修改烏克蘭策略
矽谷首次發現兩隻埃及斑蚊 呼籲民眾勤打掃居家環境

矽谷首次發現兩隻埃及斑蚊 呼籲民眾勤打掃居家環境
英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學

英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學
洛市議員涉種族歧視拒下台 加州州長對是否該辭終表態

洛市議員涉種族歧視拒下台 加州州長對是否該辭終表態
民調接近…加州30號提案爭議大 紐森持反對票

民調接近…加州30號提案爭議大 紐森持反對票
加州體育博彩合法化 26號、27號提案將公投

加州體育博彩合法化 26號、27號提案將公投

熱門新聞

洛杉磯一名華女被騙至外州按摩院，工作期間被顧客侵。（Unsplash.com）

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

2022-10-17 13:45
大閘蟹團購取貨點的華人肉鋪老闆還被戴上手銬、並沒收萬元現金。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

2022-10-19 18:58
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，生活成本極高。(取材自Unsplash.com)

南加昂貴退休城市有替代地 選這4城市 住房省更多

2022-10-21 02:15
殺豬盤短信以從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

2022-10-17 20:42
南加州多家好市多（Costco），日前開始限購雞蛋，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多限購+漲價 蛋蛋危機來了？

2022-10-21 15:29

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」
紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目