加州勞工官司多 雇主常敗訴

鄭博仁律師指出，許多勞工案件無需證明被告是否有違法意圖。（會議視頻截圖）

在加州 ，一半的官司都與勞工 法有關，如果企業主不懂基本的勞工法，等於無法進行商業經營。

南加州律師鄭博仁，同時也是亞凱迪亞市（Arcadia）副市長，在10月23日由美華銀行公會和美西華人學會合辦的一次專題講座中，詳細講解後疫情時代，企業人力資源管理需了解的勞工法。鄭博仁指出，在與勞工法有關的很多案件中，無需證明被告是否有違法意圖，只要發生就輸了官司。

很多雇主被告對員工進行性騷擾 ，但雇主認為，自己說「這個女孩很可愛，這個男生很帥」時，並沒有騷擾意圖。鄭博仁指出，很多涉及勞工法的案子都是非意圖案件，無論雇主有沒有想過要性騷擾，只要說了什麼或做了什麼，就會被告。

鄭博仁表示，在加州開公司非常方便，但如果沒有法律常識，不了解勞工法，就很容易被告，因為加州是全美最保護僱員的一個州，雇主如果輸了勞工案件，上千萬的賠償很常見。

加州的勞工法和其他國家的勞工法有很多不同，其中一點表現在如何支付律師費。在其他國家，雇主與僱員發生訴訟糾紛，雇主在敗訴的情況下要負擔律師費，而在加州，雇主即使勝訴也要負擔律師費。如果要拿回相關律師費用，雇主需再發起新一輪的訴訟，而在實務中，雇主進行二次訴訟的情況非常少見，且勝訴可能性不大。

在當天的講座中，鄭博仁還詳細分析四種最常見的勞工官司，工傷、歧視、工資、非法解僱和報復。他特別提到，雇主一定要明確區分正式員工和臨時員工，並採取相應措施，包括買工傷保險，「華人雇主通常有個問題，不看保險細節，就買最便宜的。實際上，一定要仔細看保險的具體內容，有時只需加一點錢，就可以涵蓋其他很多賠償。」

在與工資有關的勞工官司中，鄭博仁表示，最容易被告的就是未支付超時薪水，超時分每天和每周，每天超過8小時，每周超過40小時都是超時工作，哪個更高，就要支付哪個。同時他還提到，員工工作5個小時就要有30分鐘的吃飯時間，如果工作沒有超過6個小時，那員工可以書面證明自己放棄半小時的吃飯時間，這樣才不會產生法律糾紛。