亞市惡鄰每晚丟狗大便 屋主痛批

鄰居在寵物解放後，置排泄物於原地，不願處理。（臉書群組截圖）

近期華裔 居民超過59%的亞凱迪亞 市（Arcadia）的一名居民，其院子內天天出現狗大便，在調閱監控查看後才發現真相，讓受災戶不禁怒上臉書 ，痛批對方公德心何在。貼文一出，許多居民紛紛表示，以其人之道還治其人之身，是最好的解決方法。

亞市居民莫里洛（Richard N Morillo）於亞市居民臉書群組「Arcadia, CA (The ORIGINAL)」分享近日頻遭狗大便襲擊的遭遇，並表示這類情況已發生多次，在他調閱監控後才發現，惡鄰在身旁。他鄰居飼養的兩條狗在每晚散步時，都在他家院子前解放。然後鄰居轉身就帶著狗繼續散步。讓莫里洛氣得痛罵，公德心何在，養寵物最基本的道德素養一點都沒有。並強調類似情況再度發生要上警局報案。

無獨有偶，在貼文發出的短短兩天內，便引起眾多居民回應有類似經驗。另一名居民表示，自己也有同樣的問題，以致孩子在出門玩耍時，常常意外踩到大便。在經過協調、擺放告示牌、以及錄影存證無效後，他開始把大便鏟起來放至在該鄰居家門前，對方才終於善罷甘休。

另一名居民則從法律角度給莫里洛提供資訊，表示莫里洛可以將亞市市政法第 4127節條文影印出來，張貼於鄰居家門前給予警告。該條文明令禁止飼主須將所飼養寵物的排泄物處理掉，不得停留在他人私人財產上超過五分鐘。