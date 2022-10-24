槍戰通緝犯 K-9警犬助陣

維克多羅佩茲先前因使用致命武器襲擊被通緝，被警察叫住後，他即使中槍也選擇逃跑。（LAPD提供）

洛杉磯 市警局（LAPD）22日公布9月22日晚間發生的一起警匪槍戰案件的監控影片。當時，巡警在帝國公路（Imperial Highway）和中央大道（Central Avenua）附近巡邏時，發現一名通緝 犯，並展開追捕。

影音來源：LAPD╱記者陳懿後製

當時騎著腳踏車的37歲洛杉磯市居民羅佩茲（Victor Lopez），先前因使用致命武器襲擊被通緝。被警察 叫住後，羅佩茲丟下腳踏車開始徒步逃跑。

在追捕過程中，羅佩茲掏出手槍，並向其中一名警官開搶。見口頭命令無效，警員開槍試圖服制伏羅佩茲。

雖然中槍，羅佩茲仍選擇越過鐵柵欄，逃跑至附近的一家商店，並將自己反鎖在內。K-9警犬部隊和霹靂小組隨後前來助陣，他們向店內投擲催淚瓦斯。最後，因濃煙和槍傷，羅佩茲選擇走出店外並投降。警方在現場找到一把手槍和裝滿子彈的彈夾。

羅佩茲因試圖謀殺警察、使用致命武器進行攻擊，以及私藏槍支的罪名被逮補。他已經康復出院，並關押在監獄中，保釋金為120萬元。