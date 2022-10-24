家暴案施暴者 多為原生家庭家暴受害者

加州警方在一起家暴案件執法過程中當場擊斃嫌疑人。(Sacramento警察局提供)

在家暴 案中，旁觀者通常都能直觀的感受到受害者的痛苦和不幸，受到的反饋也大多來自受害一方 。關於施暴者的訊息則較乏善可陳，更鮮有施暴者願意為自己的行為主動發聲表態。其實對於施暴者的關注，也同樣是改善家暴問題中不可獲缺的環節。

關於家庭暴力實施者的社會身分，南加州大學 心理學博士趙家玉表示，她的經驗顯示家庭暴力中施暴者的社會職業並沒有局限在某一個特定領域，從大學教授、醫生、律師到藍領勞動者，都會出現這樣的行為。從年齡來看，據南巴沙迪那市（South Pasadena）警局通過他們處理的家暴案得出的信息統計顯示，家暴案施暴者的年齡分布在18至60歲之間，並沒有特別高發於特定的某一個年齡段。

而趙家玉從心裡諮詢案例角度統計的數據來看，在年齡特徵上，具有「施暴衝動」的群體，還是20至30多歲的年輕人居多，主要是心靈成熟度不夠，他們往往無法控制情緒。

蒙特利公園市 (Monterey Park)情緒管理中心的輔導員鄭靜雯說，她每周都會為正處於緩刑期的施暴者提供心理輔導課程，這些人中有的被判重罪（felonies），有的被判輕罪（misdemeanors），並都會被強制要求參加情緒管理課程。她所接觸的施暴者，很多都有相當好的職業背景。比如最近她接觸到的一位20多歲華人男士，在洛杉磯從事高科技行業，有著非常體面的工作，但總是會在吵架時對女朋友使用暴力。

「兒童時期是人格與性格形成的關鍵期，原生家庭在這個階段對孩子造成的心理影響，對之後孩童的整個人生都有著非常重要的作用。」趙家玉說，「家庭暴力中的施暴者，很多也是原生家庭的家庭暴力受害者，他們的家庭從來就沒有教給他們別的方法去解決問題。」如果在孩童時期有經歷過父母之間發生的家庭暴力，或者遭受過來自父母的家庭暴力，這將對未來成人後的性格和心理狀態造成很大的負面影響。兒童目睹並觀察了發生在身邊或者自己身上的一切，會下意識的開始記憶、學習、模仿。而這些留在大腦和身體裡的記憶，很可能就會讓他們長大後，從兒時的「受害者」轉變為一個隨時可能爆發的「施暴者」。

其實施暴者通常不太忌諱談論自己的「行為」。鄭靜雯表示，在她的輔導中心裡，面對家暴者，她不會過於主動詢問他們施暴的緣由，但很多參與者都會主動講述犯下的「過錯」，同時也會試圖「解釋」自己採取暴力的理由，有的人會說是因為妻子不忠，有的則會說自己是正當防衛。

在一個匿名的施暴者討論小組中，一名施暴者說，「我感到自己是混蛋，我真的不想這樣，我想改變，但說真的，我缺乏改變的力量。」另一位施暴者說，我曾經對她動手過一次，後來答應她再也不犯了。但之後每次發生矛盾的時候，心裡總還是會有想用暴力的想法；雖然現在自己希望有所改變，但還是無法百分之百確定在遇到情緒觸發點時，是否可以真的控制住自己。

鄭靜雯說，在他們日常工作中，確實經常遇到「回頭客」，「很多人本來就是被迫來參加課程，是否真的能解決問題很難說。當然，每次課程結束時，我都會對他們說，希望不要再見面了。」

趙家玉博士則表示，「實際上，施暴者主動尋求改變的情況少之又少，通常都是被法庭強制要求，或者是因為不想離婚或分手。也正因如此，施暴者很難在心裡諮詢過程中對心理醫生坦誠溝通，基本上並無法依照心理諮詢師的建議去執行。家庭暴力通常是一個循環的過程，每次爆發後，都會有一段時間的甜蜜期，這個時間短至兩三天，長達幾個月。在這期間，施暴者會懇求受害者原諒，並保證絕無下次。但在這之後，還是會因為某一次失控又走上新的循環過程。周而復始。」