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防地震老屋加固 加州補助3000元 申請至11月29日截止

編譯組／綜合報導
地震後需要加固的房屋結構。（取自Earthquake Brace + Bolt網站）
地震後需要加固的房屋結構。（取自Earthquake Brace + Bolt網站）

加州已經發生多次大型地震，包括1971年的Sylmar地震與2014年的Napa地震，許多老舊房舍因此結構受損，如果不做改善與加固，未來的維修費可能高達數十萬元。加州因此啟動新的「Earthquake Brace + Bolt」方案，提供最多3000元的加固補貼，避免這些老舊屋宇在未來的地震中受損更嚴重。

這筆經費來自聯邦急難管理署（FEMA）的8000萬元專款，500個郵遞區號的社區都可以透過網路申請補助，網址為https://www.earthquakebracebolt.com/，家戶收入在7萬2000元以下的，還可能獲得全額補貼，但是申請日只到11月29日，因此屋主動作要快。專家統計，易受地震影響的房舍多半興建於1980年以前，1940年以前蓋的更為脆弱。

這些屋子容易受地震衝擊的原因在於，地上結構與地基之間的連結不夠穩固，因此碰到地震時，上半部往往脫離地基，形成嚴重損傷，估計加州共有120萬戶屬於這類房舍。但是相對於地震後結構大傷的修補費用，還未受損的房舍，加固費用便宜很多，南加的費用一般在3000元至5000元之間，北加則較貴，但是有了3000元的補貼，屋主的經濟壓力必然減輕很多。

結構專家與Earthquake Brace + Bolt負責人Janiele Maffei強調，碰到強震時，房子就像底下有被抽掉的「地毯」一樣整個「飄」了出去。Earthquake Brace + Bolt是California Residential Mitigation Program的一部分，總計畫自2014年啟動以來已經加固了1萬7600間房舍。Janiele Maffei強調說，新增的8000萬元基金，讓她們可以加固更多房舍，而且工期只要二至三天，比重傷後重整的工期短非常多。

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