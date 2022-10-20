少見 潛商店偷刷卡機 詐騙退款4萬元

一名盜賊16日潛入位於橙縣布瑞亞市(Brea)的The Grand Salon，偷走信用卡付款機。(KTLA)

根據KTLA報導，位於南加 橙縣布瑞亞市（Brea）的沙龍店（The Grand Salon）最近遭遇了一起不同尋常的盜竊案件，盜賊潛入店內之後，並沒有去尋找現金，而是直接拿走了信用卡 刷卡機。這起盜竊案發生在10月16日(周日)凌晨2點左右。

沙龍店老闆Son Mai表示，「他確切地知道該選擇哪一個」，小偷的目標是信用卡處理機，而不是傳統的收銀機，用於退款詐騙 。

該騙局涉及使用信用卡刷卡機器將錢退還到預付或被盜的信用卡上，然後可以使用這些卡從ATM取款。Mai說，使用這種方法，小偷從17名員工那裡偷走了大約4萬元。

目前嫌疑人仍然逍遙法外，該公司表示，他們的銀行不保證沙龍員工會收回他們的錢。

老闆Mai回憶起整起事件，表示這件事對該店是財務噩夢。「沒有人會想像到盜賊使用這種盜竊方式，他們可以拿到這台機器，插上電源，然後在這些預付的Visa卡上退款超過1萬5000元，幾乎能完全摧毀一個人」。

沙龍的一位造型師在盜竊過程中損失了數千元，她說她擔心從她帳戶中被盜的錢會完全丟失。

該銀行表示，該事件目前正在調查中。