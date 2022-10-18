我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

銀行提存機小心被偷裝讀卡機 南加近日破獲2起

本報記者╱洛杉磯報導
聖伯納汀諾市警局公布賊兒安裝的讀卡儀器（skimmer device）。（聖伯納汀諾市警局臉書）
聖伯納汀諾市警局公布賊兒安裝的讀卡儀器（skimmer device）。（聖伯納汀諾市警局臉書）

南加內陸的聖伯納汀諾市（San Bernardino ）一家銀行，10月6日早上發現兩名潛在竊賊在該行的  ATM 自動提存機安裝讀取信用卡資訊的設備後，警告公眾留意。無獨有偶，橙縣園林市的一家銀行9月下旬也遇到類似事件。

聖伯納汀諾市警方在推特上說， 警方在接獲報案後，前往高地東街 (E. Highland Ave.) 2011號的美國銀行（Bank of America）。當時的實時監控畫面顯示，嫌疑人安裝了一個讀卡機和一個攝像頭。其中一名男嫌在ATM機器附近被捕，但警方未透露另一人發生了什麼事。

警方在現場發現一個針孔攝像頭，隱藏在一個看起來像通常在ATM上發現的貼紙中，還有一個用於捕獲信用提存卡信息的設備。

警方鼓勵居民在使用ATM機器時要小心，並在輸入帳戶密碼（PIN）時始終蓋住鍵盤。

上個月的9月22日，橙縣園林市(Garden Grove)警方也在境內布魯克斯街（Brookhurst Street）13900號街區的另一家美國銀行，遇到非常相似的情況。當時警方逮捕了兩名嫌犯，分別是22歲的臨時居民Remus Virtan，和55歲的洛杉磯居民Ion Ionita。

園林市警局當時指出一些提示，以確保消費者的財務免受侵害。園林市警局發言人霍洛威(Willie Holloway)指出，如果提存卡沒有順利插入或在彈出時卡住，這可能表明有人正在使用讀卡機。此時應該尋找隱藏在ATM自動提存機周圍的小型攝像機等，可以記錄他們活動的物品。 當然消費者會看到ATM的監控攝像頭，但讀卡機的攝像頭將安裝在外部，並且更難發現。

「為了保護自己免受嫌犯安裝的攝像頭的傷害，請在輸入密碼時用一隻手遮住另一隻手」。

同樣值得關注的是，也要小心有人從你的肩膀上看過去，因為如果對方是歹徒，並帶有音頻功能的攝像頭，一旦你大聲說出你的密碼時，它就會記錄下你的密碼。

橙縣 信用卡 南加

上一則

加州新冠緊急狀態 擬明年結束

下一則

世道差 全美一年盜刷金破80億元

延伸閱讀

波特選連任 會爾灣華裔選民

波特選連任 會爾灣華裔選民
中美保險減點安全課折扣10% 有效3年

中美保險減點安全課折扣10% 有效3年
橙縣聖塔安那市辦中秋活動 慶多元文化

橙縣聖塔安那市辦中秋活動 慶多元文化
南加橙縣17歲少女 因芬太尼過量致死

南加橙縣17歲少女 因芬太尼過量致死
小心銀行提存機被安裝讀卡機和攝相頭 南加近日破獲2起

小心銀行提存機被安裝讀卡機和攝相頭 南加近日破獲2起
橙縣慶雙十 展現支持民主自由

橙縣慶雙十 展現支持民主自由

熱門新聞

嫌疑人用武器威脅14歲女孩，強迫她進入洗手間實施性侵犯。（LAPD）

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

2022-10-12 15:25
美元人民幣匯率從年初的1:6.3，截至10月11日，已上漲到1:7.17。(Unsplash.com)

美元兌換人民幣匯率一路大漲 這類華人損失最大

2022-10-13 13:51
阿茲海默症應盡早治療。（unsplash.com）

阿茲海默症的三種前兆 65歲以上美國人有九分之一患者

2022-10-10 16:58
王女士收到的警方報案紀錄表。（王女士提供）

僅管壯漢在旁 首次來洛的華女一下車就被持槍打劫

2022-10-13 19:58
台裔大學教授陳家敏(Christine Chen)，與她的救命恩人、中國大陸移民秦浩玉（Andrew Qin）的第一次見面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／台籍教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命

2022-10-14 22:04
華人房產經紀的通話記錄裡已被詐騙電話和短信佔滿。（受訪者提供）

詐騙橫行 地產經紀成最大狩獵目標

2022-10-11 02:20

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品
「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠