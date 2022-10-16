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中華會館迎新送舊經文處副處長

本報記者／洛杉磯報導
羅省中華會館「迎新送舊」餐會舉杯祝福。（本報記者/攝影）
羅省中華會館「迎新送舊」餐會舉杯祝福。（本報記者/攝影）

羅省中華會館10月14日晚在洛杉磯華埠舉辦餐會，恭賀駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程榮調，歡迎新副處長張正育到任，會館主席鄺松齡代表僑界致辭送舊迎新。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境表示，洛杉磯僑社非常熱情，一直與經文處關係緊密。林副處長可以把洛杉磯積累的僑務經驗帶到夏威夷，為當地僑胞服務。黃敏境同時表示，張正育副處長將負責洛杉磯領務工作，在僑社協助下將很快適應新環境。

即將榮升駐檀香山台北經濟文化辦事處處長的林暉程表示，洛杉磯是全美僑胞能量最大的地方，在這裡與僑團交往的經驗，能讓自己更好地服務檀香山僑胞。檀香山是國父孫中山創建興中會的地方，那裡有很多講廣東話的僑社，所以在洛杉磯積累的經驗完全可以「移植」過去。

林暉程還特別強調，洛杉磯傳統僑社和新僑團體相處融洽，互動合作。雖然每個僑社都有自己的會務宗旨和工作重點，但支持自由民主是全僑的共識，無分先來後到。

會上，新任副處長張正育受到僑領們熱烈歡迎，他說，自己剛下飛機甚至連辦公室還沒去就直奔晚宴會場。由於自己的專業背景是俄文，之前一直被派往駐「共產國家」的外交單位任職，例如俄羅斯和越南，當天是第一次來到民主國家服務，充滿興奮與期待，相信會得到僑胞們的支持。

會上，僑領們還為林暉程送上了精心準備的禮物，並一同高歌，送上祝福，將餐會氛圍推上高潮。

鄺松齡主席（右二）向張正育副處長（左二）贈送禮物。（本報記者/攝影）
鄺松齡主席（右二）向張正育副處長（左二）贈送禮物。（本報記者/攝影）
鄺松齡主席（左二）向林暉程副處長（左二）贈送禮物。（本報記者/攝影）
鄺松齡主席（左二）向林暉程副處長（左二）贈送禮物。（本報記者/攝影）

洛杉磯 越南 華埠

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