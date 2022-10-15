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洛市高層 醜聞不斷

編譯組／綜合報導
洛杉磯市高層一團亂。（美聯社）
洛杉磯市高層一團亂。（美聯社）

洛杉磯市府高層涉及醜聞已經不是新聞，最新一起是多名拉美裔議員羞辱其他族裔，洛杉磯時報整理如下。

錄音醜聞：2021年底的一場密會中，時任議長的馬丁尼茲（Nury Martinez）批評議員同僚，梁家訓（Kevin de Leon）說議員管教方式好像小孩拿LV包包，議員薩迪洛（Gil Cedillo）與洛縣工會聯盟主席埃雷拉（Ron Herrera）也在其中。最後馬丁尼茲、埃雷拉辭職，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）則說會對洛市去年的選區重畫展開調查。

南加大回扣：已遭停職的雷利－湯瑪斯（Mark Ridley-Thomas）與當年的南加大院長佛林（Marilyn Louise Flynn）在2017年合謀營私，雷利－湯瑪斯堅持無罪，但佛林已經認罪。

洛市市長辦公室：2020年，市長隨扈指控高級幕僚不斷性騷擾，而且市長賈西提（Eric Garcetti）知情。另外，賈西提的幕僚長Ana Guerrero一度失言賈禍，但在消音一段時間後又回任高級幕僚。

給錢好辦事：包括前市議員惠薩（Jose Huizar）、 英格蘭德（Mitchell Englander）都因收賄而下台 ，英格蘭德已於2021年被判刑，但惠薩案仍在爭訟之中。另外，洛市前副市長陳紓樺（Raymond Chan）也曾捲入收賄案中。

非法獻金：地產商Samuel Leung透過超過百人的網絡將60萬元匯給七名政客，Samuel Leung最後在2020年認罪，不過沒有政治人物被起訴。

南加大 賈西 洛杉磯

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