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陳志耀 競選派洛斯福德半島教委

記者丁曙／派洛斯福德報導
陳志耀競選派洛斯福德半島學區教委。（受訪者提供）
陳志耀競選派洛斯福德半島學區教委。（受訪者提供）

派洛斯福德半島聯合學區（The Palos Verdes Peninsula USD）教委會11月換屆選舉，陳志耀（Aaron Chan）喊出「把聲望帶回我們的學校」（Let's bring prestige back to our schools）口號參選，希望以自己的經驗幫助學區重振雄風，恢復往日一流教學品質的榮景。

陳志耀說，學區的學術排名自 2010 年以來一直在下降。高中的數學和閱讀成績在 2019 年已降至加州平均水平以下：  高中56%的11年級學生，不符合「加州學生表現和進步評估」 (CAASPP) 的英語標準， 60%的學生未達到數學標準。雖然該高中還被認為是「好」學校，但下降趨勢令人擔憂，且從十年前已開始下滑。

陳志耀還用不少時間審查學區的財務狀況：截至 2021 年 6 月，該學區的債務為 3.09 億元。在過去 12 年中，其中有九年該學區的支出大於收入。今年 2 月，該學區預測到 2026 年 6 月可能破產。

學區支出逐年增多，教育質量卻在下降。陳志耀參選政見，鎖定學術排名，財務狀況，問責制和透明度。此外，學校安全、學生身心健康、設施狀況和學校課程也是他的訴求。作為教委會成員，他會仔細處理這些問題，同時平衡資源，以實現可量化的目標，並在這些問題上對家長和社區保持透明。

陳志耀 1973 年從香港到美國，成為公民，並於 1989 年搬到洛杉磯地區。憑藉他的教育背景和 30 多年的商業管理經驗，自信很有資格幫助學區實現這些目標，為孩子們改善學校。

目前，陳志耀已得到美國華人政治聯盟和托倫斯市長陳光豪背書。

陳志耀競選派洛斯福德半島學區教委。（受訪者網站）
陳志耀競選派洛斯福德半島學區教委。（受訪者網站）

學區 加州 教育

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