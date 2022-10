洛縣縣屬地 公投大麻生意徵稅

如果大麻課稅案通過,洛杉磯縣縣屬地將允許在室內種植大麻。(Gettyimages)

洛杉磯 縣選民將於11月8日投票表決「洛縣 縣屬地經營大麻 生意徵稅」(Taxation of Cannabis Businesses in Unincorporated Areas)倡議案,需要多數票支持才能通過。屆時,縣屬地將可以合法經營大麻企業,政府也開徵營業稅為縣財庫增加收入。預計這項新課大麻稅每年將產生約1036萬元收入,到2026年7月1日後還會增加。

目前,洛縣縣屬地不允許經營大麻生意。然而,縣政委員會最初在今年2月通過動議,指示消費者和商業事務局大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management(OCM)in LA County's Department of Consumer and Business Affairs),研擬在縣屬地實施大麻許可的方案。

據縣府OCM提出的課稅方案,將對洛杉磯縣縣屬地的大麻業務,「零售業務總收入徵稅4%,製造和分銷徵稅3%,溫室混合照明種植每平方英尺4元,室內種植每平方英尺7元」。此外,洛縣也為縣屬地的商業大麻業務制定了管理法規,其中允許多達25個零售店、25個交付點、10個種植場、10個加工廠、10個分銷處和10個測試許可證。此外,合法的大麻業務將在五個縣政委員的選區公平分配。

洛杉磯縣政委員會8月9日投票決定,將該倡議案印入選票,在11月交付選民公投。但在啟動許可計畫之前,洛杉磯縣縣屬地仍然禁止大麻業務。所有企業必須獲得所有適當的州和地方授權才能運營。

洛杉磯縣政委員巴格(Kathryn Barger)在決議後發表聲明指出,「我想澄清一下,今天的行動並不意味著允許戶外種植大麻。縣政委員會已採取一系列積極措施,來規範縣屬地的大麻業務,並規定大麻種植只允許在室內種植,而不是在溫室戶外種植。」

由於近年來醫用大麻和娛樂休閒用大麻在加州合法化,洛杉磯縣民眾對於在縣屬地允許經營大麻生意,似乎見怪不怪,自縣政委員會批准該項公投案以來,很少聽到反對聲音;還有人表示,擴大經營大麻生意,可以創造工作機會,也為縣府財政開源增收。