洛縣縣屬地 公投大麻生意徵稅

如果大麻課稅案通過，洛杉磯縣縣屬地將允許在室內種植大麻。（Gettyimages）

洛杉磯 縣選民將於11月8日投票表決「洛縣 縣屬地經營大麻 生意徵稅」（Taxation of Cannabis Businesses in Unincorporated Areas）倡議案，需要多數票支持才能通過。屆時，縣屬地將可以合法經營大麻企業，政府也開徵營業稅為縣財庫增加收入。預計這項新課大麻稅每年將產生約1036萬元收入，到2026年7月1日後還會增加。

目前，洛縣縣屬地不允許經營大麻生意。然而，縣政委員會最初在今年2月通過動議，指示消費者和商業事務局大麻管理辦公室（Office of Cannabis Management（OCM）in LA County's Department of Consumer and Business Affairs），研擬在縣屬地實施大麻許可的方案。

據縣府OCM提出的課稅方案，將對洛杉磯縣縣屬地的大麻業務，「零售業務總收入徵稅4%，製造和分銷徵稅3%，溫室混合照明種植每平方英尺4元，室內種植每平方英尺7元」。此外，洛縣也為縣屬地的商業大麻業務制定了管理法規，其中允許多達25個零售店、25個交付點、10個種植場、10個加工廠、10個分銷處和10個測試許可證。此外，合法的大麻業務將在五個縣政委員的選區公平分配。

洛杉磯縣政委員會8月9日投票決定，將該倡議案印入選票，在11月交付選民公投。但在啟動許可計畫之前，洛杉磯縣縣屬地仍然禁止大麻業務。所有企業必須獲得所有適當的州和地方授權才能運營。

洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）在決議後發表聲明指出，「我想澄清一下，今天的行動並不意味著允許戶外種植大麻。縣政委員會已採取一系列積極措施，來規範縣屬地的大麻業務，並規定大麻種植只允許在室內種植，而不是在溫室戶外種植。」

由於近年來醫用大麻和娛樂休閒用大麻在加州合法化，洛杉磯縣民眾對於在縣屬地允許經營大麻生意，似乎見怪不怪，自縣政委員會批准該項公投案以來，很少聽到反對聲音；還有人表示，擴大經營大麻生意，可以創造工作機會，也為縣府財政開源增收。