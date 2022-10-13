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做志工獲獎學金 加州學生、社會雙贏

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
阿拉尼希望未來能服務更多相同經歷學生。（會議視頻截圖）
阿拉尼希望未來能服務更多相同經歷學生。（會議視頻截圖）

加州州長紐森（Gavin Newsom）日前在沙加緬度（Sacramento）為3200名學生舉辦宣誓典禮。該批學生將在未來一年投身志工服務，並以輔導貧困家庭或改善環境等多方位為主要方向。少數族裔媒體服務中心（EMS）11日舉辦線上討論會， 邀請多位相關學生、活動組織者等分享切身經歷，該項計畫的重要性和未來展望。

紐森為因DACA受惠的夢想生、有色人種學生、第一代大學生、低收入戶學生等合計3200名學生舉辦宣誓典禮。該批學生在完成一年志工服務後，均可獲得一萬元獎學金。學生們的服務方向將著重於輔導低收入學生、發放食物給貧困家庭、或參與氣候變遷改善計畫等相關社團活動。受惠學生有80%是有色人種、58%是第一代大學生、68%是符合佩爾助學金(Pell Grant)的申請者、500名是AB540夢想法案的學生。該計畫首度由紐森在2021年推出，預計將在兩年內發放1億4600萬元，共6500名學生可受惠。 

加州志工服務辦公室主管弗里達（Josh Fryday）表示，往往與同事在聽到受惠學生的演講時，非常感動，也深受啟發，了解在現今的大環境中，學生們往往深受氣候變化、糧食不足、安全考量、債務危機等多方面壓力的考驗。因此在與紐森的多次會議及溝通中，成功推出計畫，讓學生們再造福他人的同時，賺取獎學金。而這項計畫也進展的非常順利，看到學生將自身價值實際運用在社區當中，訓練自身技能社交，不論是對學生或對社會都是雙贏。

弗里達補充說，這項服務計畫將加州大學系統內46所校區都包括在內。受惠學生服務的範圍也高達600多間社區組織，無論是食品銀行、氣候變遷組織等非營利組織，都將將此機會聚集一起，共同解決問題。而在計畫啟動初期，受到的反響也非常熱烈，讓他們不得不從近1萬名優秀候選人中，選出現今的3200人。未來也將持續舉辦此項服務計畫，希望年輕人可以從服務過程中，找到生活目標，體會到服務及回饋的力量，並在餘生善用自身能力，造福社區。 

范德食物銀行（FIND Food Bank）總裁埃斯皮諾薩（Debbie Espinosa）表示，很高興在計畫開始後，可以透過受惠學生在校園設立更完善的服務站點，讓更多民眾受惠其中，也相信未來在大學生與他們組織的合作下會更好。

受惠學生阿拉尼（Ali Alani）表示，現就讀於聖地牙哥加大（UCSD ）。他出生於敘利亞、曾在沙烏地阿拉伯就讀，直至內戰開打後，輾轉一番才來美國。初來乍到之際，曾為語言及生計問題苦惱。而在與校內輔導人員閒聊時，才發現有這項服務計畫。很高興能參與其中。該項計畫不但讓他有能力及時間更專注於學業上，也能在閒暇回饋鄉里。希望未來學成之後，運用自己的知識幫助相同際遇的學生們。

就讀沙加緬度加州州立大學 (CSUS)的利佐拉（Wendi Lizola）表示，因為夢想生的身分，在成長過程與父母因生計苦苦掙扎，曾有段時間都需早上4點起床工作至晚上11點。更多次因身分問題，無法申請學貸或是實習機會。因此在獲得服務計畫的機會，對她與家人無疑都是經濟紓解，希望在未來從護理課畢業後，可為更多不同族群的民眾服務。

利佐拉分享因夢想生身分所帶來的困擾。（會議視頻截圖）
利佐拉分享因夢想生身分所帶來的困擾。（會議視頻截圖）
埃斯皮諾薩形容該項計畫是雙贏。（會議視頻截圖）
埃斯皮諾薩形容該項計畫是雙贏。（會議視頻截圖）
弗里達分享該項計畫帶給他與同事的感動。（會議視頻截圖）
弗里達分享該項計畫帶給他與同事的感動。（會議視頻截圖）

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