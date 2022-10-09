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華埠服務中心提供空氣品質簡訊

記者張宏╱洛杉磯報導
華埠服務中心與科技廠商SmartAirLa合作，透過數據分析，發送免費簡訊提醒有氣喘與其他呼吸道疾病的患者當日空氣品質。（華埠服務中心提供）
華埠服務中心與科技廠商SmartAirLa合作，透過數據分析，發送免費簡訊提醒有氣喘與其他呼吸道疾病的患者當日空氣品質。（華埠服務中心提供）

為提升特定患者的生活品質，華埠服務中心(Chinatown Service Center)與科技廠商SmartAirLa合作，透過數據分析，發送免費簡訊提醒有氣喘與其他呼吸道疾病的患者，當日空氣品質。當汙染指數較高時，系統將提醒患者攜帶藥物或減少出門頻率，避免產生呼吸道問題。

美國肺臟協會報告指出，洛杉磯為全美空氣污染最嚴重的城市之一。為幫助受氣喘和慢性阻塞性肺病困擾之患者及其家人，華埠服務中心免費提供大眾「對抗氣喘簡訊(FightAsthma Text)」服務，範圍涵蓋洛杉磯市中心、華埠(Chinatown)至聖蓋博谷(San Gabriel Valley)地區。該簡訊更會提供改善環境空氣品質的方法，以及患者自行檢查步驟，確認是否有就醫需求。

華埠服務中心首席執行長伍競群(Peter Ng)表示，今年1月起，CSC已率先提供此服務予該中心患者，透過滿意度調查，多數用戶表示此服務在環境風險較高時，適當提醒患者症狀意識並有效減少接觸戶外。伍敬群強調，預防勝於治療，此免費簡訊旨在服務患者，提高生活品質，降低就醫機率，我們希望幫助呼吸系統疾病患者享有健康生活。

SmartAirLA執行長張智康(Ray Cheung)表示，10月至3月是氣喘好發期，冷空氣和污染物混合所引發的症狀，嚴重可致急診或住院。此外，因氣候變遷導致野火倍增，燃燒釋放的微粒子恐加重相關患者的風險，建議所有民眾應注意自身環境空氣品質。

欲訂閱服務，可傳送簡訊「chuan」至855-213-1076或掃描二維碼加入。服務採匿名制且可隨時取消訂閱。簡訊可選擇英語、西班牙語、越語或韓語，歡迎民眾訂閱。詳情可至https://fgtasthma.cc/csc查詢。

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